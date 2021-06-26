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台東農民燃燒稻草遭舉報2次 將停申報繳交公糧資格

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東一期稻作收割，部分農民收割結束燃燒稻草，造成空汙問題，農糧署東區分署今年配合環保單位，將祭出處分，經查獲燃燒稻草2次，將暫停申報繳交公糧。圖／農糧署東區分署提供
台東一期稻作收割，部分農民收割結束燃燒稻草，造成空汙問題，農糧署東區分署今年配合環保單位，將祭出處分，經查獲燃燒稻草2次，將暫停申報繳交公糧。圖／農糧署東區分署提供

台東一期稻作收割，部分農民收割結束燃燒稻草，造成空汙問題，農糧署東區分署今年配合環保單位，將祭出處分。東區分署表示，經查獲燃燒稻草2次，將暫停申報繳交公糧資格。

農糧署東區分署表示，每年被環保及農政單位舉發農民露天燃燒稻草的案件平均有100多件，裁罰近千萬元，為鼓勵農民禁燒稻草，使用有機質肥料或就地自然掩埋，今年祭出相關處分。

處分方式經環保或農政單位判定有露天燃燒稻草情事，累計書面通知達2次，自第2次通知送達日起1年內，暫停申報繳交公糧稻穀、稻作直接給付、轉契作及生產環境維護措施資格1次。

農糧署東區分署強調，農民可向當地農會購買含稻草分解菌有機質肥料及申請補助，肥料每公斤補助新台幣5元，每公頃最高施用200公斤，可補助1千元。也可將稻草切碎並掩埋以增加地利。

環保局表示，燃燒稻草不僅影響空品，臨路也影響交通安全，依據空氣汙染防制法規定，隨意露天燃燒稻草，將處1200元以上、10萬元以下罰鍰。

「講得都很好聽！」關山鎮張姓農民說，如果都不用花錢，他也不會燒稻田，這是人力和成本問題，用有機肥料和腐化菌滋養土地，看似環保，還是需要花費，無形增加成本負擔。

另也有農民說，不要動不動就開罰，可以用宣導及鼓勵的方式，自然而然就會改變農作方式。

農民 東區 農糧署

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