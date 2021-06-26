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為防周末採買人潮 高雄蚵仔寮場內管控不超過120人

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（中）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供
高雄市副市長林欽榮（中）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供

國內疫情逐漸趨緩，上周末蚵仔寮觀光魚市湧現採買人潮，不少民眾紛紛自動「解封」。本周高雄疫情有升溫情勢，為避免採買人潮壅擠，蚵仔寮魚貨直銷中心，啟動入場人流控管；高雄市副市長林欽榮今天上午更會同多單位前往視察，並指示海洋局，加強督導分流並落實防疫。

為防周末採買人潮壅擠，林欽榮今天上午召集市府海洋局、經發局、警察局及梓官區公所，前往蚵子寮魚貨直心中心視察；林欽榮說，蚵仔寮魚貨直銷中心管理單位梓官漁會，已進行三大防疫措施，執行單一出入口管制，在入口處皆有人員執行實聯制登錄，並量測體溫、酒精消毒等作為。

梓官魚貨直銷中心設置IP CAM（網路監控攝影機）及廣播喇叭，進行影像辨識，若人流聚集到達設定值時，將啟用廣播喇叭提醒群聚民眾，另為避免人潮湧入市集，場內管控不超過120人，且每周一、四進行清消，海洋局將持續派員，前往督導分流及各項防疫措施及宣導。

林欽榮指示海洋局，持續派員前往市集督導分流及各項防疫措施及宣導，此外，對於港九街及漁港二路周邊攤集場，則由經發局進行管控，卻保適當社交距離，避免群聚。

此外，每天都會派員進行走動式舉牌及廣播宣導入場民眾做好防疫，且場內禁止內用與熟食試吃，公共區域部分如樓梯扶手、電梯按鈕、門把等都派人員進行消毒清潔，讓民眾能安心採買。

高雄市副市長林欽榮（中）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供
高雄市副市長林欽榮（中）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供
高雄市副市長林欽榮（右）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供
高雄市副市長林欽榮（右）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供
蚵仔寮觀光魚市今天上午採買人潮並未增加。圖／民眾提供
蚵仔寮觀光魚市今天上午採買人潮並未增加。圖／民眾提供
高雄市副市長林欽榮（中）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供
高雄市副市長林欽榮（中）今天上午更會同多個市府單位，前往蚵仔寮漁貨直銷中心視察。圖／海洋局提供

林欽榮 疫情 社交距離

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