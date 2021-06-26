影／高雄綠營民代獻聲合拍「咱在厝」MV 替國人加油

有感於疫情嚴峻，國人日常必須宅在家防疫，民進黨高雄市民代寫歌譜曲，合拍「咱在厝」MV，今天上午透過臉書線上首播，內容溫馨。發起人高市議員林智鴻說，他與立委趙天麟共同創作歌詞，弟弟林智偉譜曲，歌詞抒發防疫宅在家的父母心情，也呈現美日贈疫苗的溫馨情節，盼以溫暖音樂與歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，大家一起加油。

「咱在厝」防疫歌曲MV長度4分鐘、台語發音，共有立委趙天麟、市議員鄭光峰、江瑞鴻、黃文益、李喬如、李雅慧、黃秋媖、鄭孟洳、林智鴻、張漢忠、陳致中、黃文志、韓賜村、陳明澤等人聯合錄製，容易朗朗上口的歌詞搭配溫馨旋律，除獻唱民代身影外，另有醫護人員、政府官員努力防疫身影。

MV內容充滿正能量，歌詞容易朗朗上口，搭配暖心畫面，當台灣遇到了疫情困難，美國、日本的疫苗資源陸續送抵台灣，就像希望曙光降落在地面；因為有防疫第一線團隊的日夜努力，台灣人民的全力團結配合，加上國際友人的相助，台灣一定可以戰勝共同的敵人病毒。