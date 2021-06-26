遇蛇莫驚慌！金門的捉蛇業務7月1日起移交專業委外單位

金門近年來經常在路邊出現蟒蛇或大蛇，以往都是消防局派員處理，金門縣府今天表示，捉蛇業務將自7月1日起移由縣府建設處委外的廠商接手，地區民眾若有捉蛇需求，還是依照過往程序撥打119通報消防局，消防局在確認無人員緊急救傷需求後，將透過線上系統轉知縣府建設處委託的專業民間公司派員前往處理，但到現場救援的不再是消防弟兄，而是縣府建設處委外的專業人員。

金門縣政府昨日召開捉蛇業務移交及分工會議，邀集金門縣消防局、金門縣畜試所、防疫所、建設處及委託廠商共同與會，由建設處處長陳祥麟主持會議，會中決議捉蛇業務將自7月1日起移由縣府建設處委外的廠商接手。

依照現行的消防法規定，消防人員的法定職務是預防火災搶救、災害及緊急救護，而捕蜂捉蛇等為民服務案件，多年來一直是由消防基於公共安全負責處理，由於已對消防單位的救災、救護等業務造成排擠，故行政院於106年正式決議，各縣市捕蜂捉蛇業務應逐步回歸到農政單位處理。

縣府建設處在經費與業務執行量能考量下，自109年起正式將捕蜂業務由消防局移轉至建設處，今年度將捉蛇業務移轉由委外廠商進行移除，但是民眾有捉蛇案件仍請撥打119通報消防局，消防局接獲報案，將通報委外廠商第一時間到達現場，並辦理後續處置事宜。 不過如果是夜間10點至上午8點期間或有涉及人民救護等緊急情況，消防局仍會前往處理。

建設處提醒，委外單位具有蛇類的專業裝備與處理技術，雖然蛇類受到驚嚇或威脅時會有防禦行為，很少主動攻擊，但仍請民眾切勿貿然嘗試驅趕、捕捉或把蛇打死，以免遭受攻擊。