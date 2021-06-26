影／疫情封園野生動物逍遙 墾丁森林遊樂區處處驚喜

受疫情影響，全國三級警戒延長至7月12日，林務局屏東林區管理處轄管的墾丁及雙流國家森林遊樂區在歷經1個多月防疫封園管制下，少了遊客的來訪，工作人員巡查時驚喜發現，平時害羞及警戒心高的山羌、有著台灣最美麗的鳥類之稱的藍腹鷴、溪流環境指標保育類動物的食蟹獴等野生動物，在封園後的園區步道，不時可見牠們悠閒的活動與覓食。

屏東林管處副處長朱木生說，墾丁及雙流國家森林遊樂區在疫情前是恆春半島的戶外熱門休閒景點，以擁有豐富生態環境著稱，每到假日總會湧入大量喜愛健行踏青的民眾，這次配合全台防疫措施封園的1個多月來，除了園區工作人員例行性巡查外，幾乎少有人跡；疫情雖然限制了民眾的活動範圍也讓大自然有了喘息恢復的機會，平時不易親眼目睹的野生動物們也紛紛現蹤。

他說，除了野生動物在封園期間開心上工外，各育樂場域的工作同仁也不得閒，希望能搶在休園期間將環境全面整理，並進行各類設施的檢修，為的是在疫情趨緩解封開園後，帶給久違的遊客更舒適、安全的環境。