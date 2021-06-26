高雄「揀好蔬果箱」營養美味兼具 新鮮直送到府

三級警戒出門買菜怕群聚，想吃產地新鮮蔬果，現在動動手指上網向高雄及鳳山二家農會洽購「揀好蔬果箱」，每周三、六即由計程車隊配送到府，營養健康一次到位。

高雄市農業局為讓宅在家的民眾防疫期間可吃到產地蔬果鮮味，與高雄地區及鳳山區兩大農會合作，在「高雄好家載」平台推出599元（12樣）與699元（15樣）兩款「揀好蔬果箱」，裡頭含有營養師選搭的葉菜、瓜果、辛香料及水果，再結合計程車業宅配到府。

農業局表示，訂購里程在20公里內免運費，每周三、六配送，所有蔬果都是當天凌晨集貨後，中午前配送到府，一來可以避免民眾到市場採購增加群聚感染風險，此外也考慮民眾餐食營養。

農業局長張清榮以高雄地區農會為例，每周一晚間9點結單後，周二晚間直送批發市場，周三凌晨4、5點包裝出貨，當天中午就送到消費者手上，兼具新鮮、超值、免運費三大優點。

高雄市果菜市場批發商王正賢表於結合「高雄好家載」平台及計程車隊的這項互助經濟模式相當肯定，認為業業者幫助很大。

民眾想訂購揀好蔬果箱，透過LINE通訊軟體，點選右下角「錢包」，再點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區。進入後搜尋「高雄地區農會」或「鳳山區農會」，就可買到超優質的「揀好蔬果箱」。