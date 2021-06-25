金門班機一位難求滿到月中 民眾央求縣府滿足基本需求

隨著疫情趨緩，最近往返金門的班機都一位難求，每天都有30多人到金門尚義機場候補，有民眾原本要回台北，連續3天到機場候補，都等膴機位，最後是改飛台中，才順利返台，不少民眾都忍不住抱怨，北金航線以前單程就有18架次，但現在僅剩1班，還是ATR的小飛機，根本無法滿足鄉親運能，民眾有急事也無法返台，希望縣府協助跟中央溝通，看能否每日增開台北一架次班機，或是放大機型，滿足民眾的基本需求。

「什麼，又沒機位，我已經來候補3天，到底何時才能回家？」來金門出差的陳先生說，已經連續多日一早就到機場候補，但等了一天，只有一架次班機，釋放出來供候補的僅1到2位子，跟金門航空站反應都未果，希望縣府能幫忙協調增班。還有一位李小姐則是要搭往高雄的班機，結果候補了2天，還是沒能補上，她焦急著說，因為家裡有事，要趕回去，現在根本是「插翅難飛」，不知道該怎麼辦。

金門往台灣的航班，目前一天僅剩3架次，且班班客滿，目前訂位已經滿到月中，不少有急事要赴台看病回診或奔喪的民眾急的像熱鍋上的螞蟻，只能打電話跟縣府的1999求救，但在每日班機客滿的狀態，航空公司也很難幫忙。

航站人員研判，近期飛機會出現客滿，主要是鄉親在疫情期間仍有探親、看病需求，加上即將到來的暑假，金門大學學生返鄉以及鄉親在本島求學要返回金門，若這些基本需求都無法滿足，更遑論駐地軍人也有放假收假需求。

在地的李姓民眾就說，雖然說防疫優先，但還是要考慮民眾的基本需求，他認為，現在有快篩站，且進入金門都要快篩，相對安全，縣府應跟民航局或CDC開會研商，針對鄉親迫切需求的台北航線每日增加1班或放大機型。