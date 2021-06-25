秘魯祖孫染Delta 屏東枋山疫情熱區村民全面打疫苗

台中市一對祖孫自秘魯返國，在屏東縣枋山鄉居家檢疫期間確診，中央今證實是印度Delta變異株。由於當地爆發7例本土確診，病毒株基因序列比對、感染源釐清仍在進行中，但縣府不敢大意，連兩天在枋山設置篩檢站大規模採檢，並勸說當地營業場所暫時停業3天；縣長潘孟安說，已向中央爭取，撥補當地兩村約千民居民所需疫苗，待PCR檢測陰性後即可施打。

縣府表示，屏東縣23日新增六名確診病例，都與22日確診的枋山鄉63歲自營計程車司機連帶群聚有關，包括與司機一起泡茶用餐感染的3名男性友人，另3人是搭過車的73歲男性、和73歲男性同居的71歲女性及同居女性的孫子；其中，71女性與自秘魯返國的祖孫是親戚關係，祖孫返台就搭防疫計程車直回屏東枋山娘家居家檢疫，兩家就住隔壁，祖孫14日雙雙確診。

縣府說，中央今下午宣布秘魯返國的嬤孫係印度Delta變異株引起，但枋山7例是否是相同的病毒株，還在基因序列比對，且秘魯返國祖孫隔壁71歲女性的孫子也確診，因由北部返鄉，也是可能的感染源，要待中央比對後才能確認。

潘孟安說，確認案例集中枋山楓港、善餘兩村，除安排兩村村民優先篩檢，已跟陳時中部長通話，因屏東分配的疫苗全部施打完，獲同意優先撥補兩村村民所需的疫苗數，只要PCR檢測陰性，就可施打，人數約千人。

潘指出，在病毒株基因序列比對尚未完成前，決定料敵從寬，家戶發放防疫包，並請超商、市場等營業場所停止營業3天，進行大消毒。

他說，枋山鄉前天設置篩檢站大規模採檢，昨天200人PCR全呈陰性，今天324人快篩也全部陰性，PCR檢測中，請民眾勿獵巫或揣測，一切以中央公布為準，以免觸法。