秘魯返台祖孫染Delta病毒 屏東縣加強精準疫調

中央流行疫情指揮中心今天證實，從秘魯返台在屏東枋山鄉居家隔離的祖孫，感染的是Delta變種病毒，屏東縣長潘孟安表示，縣府將採取更精準的疫調、擴大匡列並全面篩檢。

屏東縣枋山鄉新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診的63歲計程車司機案14298，搭載的乘客及乘客同居的友人與孫子都確診，衛生局並發現友人祖孫與自秘魯返台確診居家隔離的祖孫是鄰居。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，秘魯返台祖孫感染的是最先發生在印度的Delta變種病毒，屏東縣長潘孟安表示，計程車司機案14298的群聚感染已有7人確診，這7人是否也是Delta變種病毒，中央已加速釐清中。

潘孟安表示，屏東縣政府目前針對這起群聚染疫案，採取更精準的疫調，擴大匡列及全面篩檢，這幾天已在枋山鄉善餘及楓港2村設篩檢站快篩站全面篩檢，團隊嚴陣以待，全力防堵社區傳播鏈，讓傳染可能降到最低。

縣府表示，昨天120人快篩和核酸檢測（PCR）都是陰性，今天有141人快篩陰性，目前PCR送檢中。