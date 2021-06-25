感謝第一線防疫人員辛勞 特產業者送涼茶與拌麵

新冠肺炎疫情在全台發燒，金門目前仍是全國唯一「零疫情」的淨土，第一線防疫人員相當辛苦，莉豐建設有限公司董事長張莉及金拌麵董事長崔文柏今天聯合捐贈拌麵和燕仔草茶給警消和醫護人員，感謝防疫人員防疫的辛苦。

有感於防疫人員的艱辛，張莉和崔文柏兩位積極行善的企業家今天又聯合捐贈金門縣警察局、縣消防局、衛生福利部金門醫院第一線工作人員，共1668瓶燕仔草茶清涼飲品及金拌麵袋裝麵共162袋，感謝防疫人員的辛苦。受贈單位表示備感溫暖，並回贈感謝狀。

張莉表示，這次捐贈的物品除了金拌麵外，還特別捐贈金拌麵最新研製的產品-燕仔草茶，張莉說，燕仔草原名「嬰仔草」，是昔日金門人最愛飲用的清涼退火的涼茶，依老一輩說法，如果孩童受到驚嚇，哭鬧不停，夜晚睡不安穩，把嬰仔草放入開水煮開後讓小朋友喝，可以緩和情緒。

張莉提到，近日金門的天氣炎熱，第一線防疫人員都相當辛苦，希望這款飲品可以讓他們消暑解渴、降肝火。