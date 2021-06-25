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疫情期間兒少保護案通報驟減 屏東縣府籲大眾關心

中央社 / 屏東縣25日電

疫情升溫，學校停課不停學，屏東縣政府發現兒少保護通報案件在3級警戒期間驟減近一半，呼籲民眾一起擔任社會安全網守護者，關心左鄰右舍兒少狀況。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級警戒，縣府社會處表示，109年度兒少保護通報案共3047件。其中，通報來源學校約43%、警察占23%、醫療院所7%，親友鄰居只占不到1%。今年與去年5月15日至6月20日，升級3級警戒期間與同期數字比較，兒少保護通報量從275件下降至142件，明顯驟減133件。

社會處表示，家庭內的暴力事件原本就難以被曝光與辨識，受虐者不一定會向外求助，尤其是沒有求助能力的兒少，過往發覺兒少保護案，大多數仰賴學校、課輔班及社區鄰里通報，隨疫情警戒延長，社區居民間的互動與接觸減少，不免憂慮仍有不少兒少虐待案黑數藏在家裡不被發現。

社會處提及近期1件通報案，就是學校老師透過線上視訊觀察孩子學習情況，敏銳發現學生常無故缺席線上課程，進而通報113專線，事後經社工查訪發覺學童家中發生暴力衝突。也有家長因孩子長時間在家，管教無力或照顧壓力下而導致過度管教，主動向學校師長告知或尋求協助。

近期受理因疫情衍生相關案件，提供相對應防護措施，包括社工服務服務不中斷，各區家庭福利中心連結相關網絡單位，加強處遇與掌握案家狀況；結合學校導師、課輔老師加強關懷弱勢學童落實兒少保護工作。

其中，社工人員諮詢服務，改採視訊訪視減少社工與案家接觸風險，並增加大量民生物資包、口罩及酒精等物資，發送給弱勢家庭，針對急難紓困家庭也即時提供現金經濟補助。

社工 疫情 屏東縣政府

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