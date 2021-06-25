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鼓勵宅在家 劉櫂豪贈書台東民眾「成為真正的人」

中央社 / 台東縣25日電

立委劉櫂豪購買30 本甘耀明所著「成為真正的人」送給台東民眾，書內容是以「三叉山事件」為背景，他希望民眾在家防疫時，能更認識台東的故事。

劉櫂豪今天表示，自己非常喜歡看書，尤其是正值防疫警戒期間，更鼓勵大家少出門多閱讀，這次向獨立書店購買30本甘耀明老師所著的「成為真正的人」進行贈書活動，不僅是以實體行動鼓勵大家閱讀，更是展現對出版業的支持。

劉櫂豪說，許多民眾踴躍參加贈書活動，有人希望透過這本書「讓自己真正成為一個正港的台灣人」，有人想「唯有讓自己真實，成為真正的人，才有機會讓個體影響集體，始終為心目中的理想世界做出不違己意的選擇」。

獲得贈書的寧姓民眾說「想要成為真正的人，就一定要先閱讀過『成為真正的人』」，江姓民眾說「我想要閱讀這本書、因為我想了解真正的台灣人民、什麼事是該做的、怎麼做自己、讓自己真正成為一個正港的台灣人」。

1945年9月10日，二次世界大戰結束尚未滿月，20名重獲自由不久的盟軍戰俘在回鄉的路途上，遭逢命運捉弄：他們搭乘的美國軍機受颱風影響，在台東的山區墜毀，機上連同機組人員共26人無一生還。

事故發生後，尚未撤離的日本政府台東廳動員憲兵、警察和地方壯丁共約8人，在9月18日從關山入山搜救。9天之後，一批由89人組成的搜救隊伍也入山負責接應與補給的工作。

正逢另一強颱過境，眾人曝露在海拔3000公尺以上天寒地凍的山區，一夜狂風暴雨之後有26人死亡，包括阿美族人12名、日本憲兵7名、警察2名，另有平埔、布農、卑南族人與客家人、福佬人。

台東 台灣人 劉櫂豪

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