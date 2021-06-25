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掃一下Qrcode聽成「嗽」一下 阿伯在接種站前咳起來

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄大型接種站中，岡山農工接種站，近日似乎受緩打潮影響，僅有約三成左右的長輩前往接種。記者陳弘逸／攝影
高雄大型接種站中，岡山農工接種站，近日似乎受緩打潮影響，僅有約三成左右的長輩前往接種。記者陳弘逸／攝影

高雄市設立大型接種站中，岡山農工接種站似乎受「緩打潮」影響，連日長輩接種率大約只有3成左右，也有不少長輩，前往接種前會詢問疫苗廠牌，但仍有少數長輩不受影響，樂意接種。

高雄市政府衛生局初估，截至今天上午3時，接種居服員共250人，接種率過半，但上午僅有22名75歲以上的長輩前往接種，近日岡山高農接種站長輩接種率僅有三成左右，似乎受「緩打潮」影響。

注射AZ疫苗傳猝死消息，造成不少恐慌，有部分長輩前往接種站時，會先向詢問接種疫苗的廠牌，聽聞是AZ即打消接種念頭；此外，鄰里長也會提醒，里內列冊符合資格的長輩要前往接種，

昨天上午9時許，一名70多歲符合接種資格阿伯，由孫子陪同前往接種，要進入接種站前，工作人員說需「掃」Qrcode，阿伯以為是台語「嗽」一下，便在接種站前咳一下，逗樂不少在場的醫護人員，也緩和連日忙碌的緊繃情緒。

岡山里長劉天賦說，開放長輩接種首日，符合資格的長輩意願高，幾乎都有來接種，但隨著AZ疫苗負面消息傳出，又不少長輩開始藉故不願打疫苗，甚至有長輩表明要等莫德納疫苗。

雖然多數里長都尊重長輩意願，但仍有不少長輩「挑針劑」不願接種；有長者認為，有疫苗打，就先打，能提升自身免疫力比較重要。

高雄大型接種站中，岡山農工接種站，近日似乎受緩打潮影響，僅有約三成左右的長輩前往接種。記者陳弘逸／攝影
高雄大型接種站中，岡山農工接種站，近日似乎受緩打潮影響，僅有約三成左右的長輩前往接種。記者陳弘逸／攝影
高雄大型接種站中，岡山農工接種站，近日似乎受緩打潮影響，僅有約三成左右的長輩前往接種。記者陳弘逸／攝影
高雄大型接種站中，岡山農工接種站，近日似乎受緩打潮影響，僅有約三成左右的長輩前往接種。記者陳弘逸／攝影

AZ疫苗 岡山 高雄市

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