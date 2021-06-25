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防疫不打烊 金門國家公園線上帶你找標語

中央社 / 金門縣25日電

金門國家公園管理處今天表示，7月1日推出一個月的線上活動「牆上話歷史-金門聚落內的精神標語」，藉著照片走入金門聚落，巡訪標語，幸運兒還可以獲得國家公園小禮物。

管理處表示，金門國家公園成立的宗旨，除了生態保育、人文保存外，最具特色的便是戰役相關的資源；在兩岸對峙時期，金門一直是屏障台灣的前哨，到現在聚落裡或營區，隨處可見激勵人心的標語或圖騰。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）3級警戒以來，民眾多半足不出戶；配合防疫需求，金門國家公園為宅在家的民眾推出線上活動「牆上話歷史-金門聚落內的精神標語」，讓民眾在遊戲過程中，可以進一步認識各聚落。

管理處發言人楊金臻表示，這項活動將以線上方式走訪各聚落，並介紹金門聚落內民宅上的標語，一併說明標語背後的意涵與歷史等。管理處小編每週四會定期在粉絲專頁貼出照片與文案一則，並提供有獎徵答，邀請粉絲在下方留言、標註好友（不限人數）並分享貼文，每隔週三公布上週正確答案；7月30日時抽出60名（每題15人）。

國家公園管理處歡迎民眾7月的每個週四到金管處臉書粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/kmnp.fans）參加活動，但疫情期間，不鼓勵民眾外出到聚落尋找標語和拍照。

金門 國家公園

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