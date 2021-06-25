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台灣金門同鄉會總會挺母島捐快篩試劑 協助金門防疫

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣金門同鄉會總會捐贈安特蘿新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑共1000組，由總會長楊維居（右二）及副總會長陳復寶（右一）親自送到金門縣政府，副縣長黃怡凱（左三）等人代表接受。圖／縣府提供
台灣金門同鄉會總會捐贈安特蘿新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑共1000組，由總會長楊維居（右二）及副總會長陳復寶（右一）親自送到金門縣政府，副縣長黃怡凱（左三）等人代表接受。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，金門縣政府公告自5月26日起飛抵金門的旅客，皆需檢附陰性報告或接受快篩，台灣金門同鄉會總會今天用行動力挺母縣，慷慨解囊捐贈安特蘿新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑共1000組，協助金門快篩所需，為金門防疫盡一份心力。

這批防疫物資由總會長楊維居及副總會長陳復寶親自送到金門縣政府，副縣長黃怡凱偕同衛生局局長李錫鑫和社會處處長董燊代表縣府接受，他們也特別感謝台灣金門同鄉會總會義舉，對第一線防疫工作助益良多。

中央疫情指揮中心在今年5月24日撤銷金門縣機場快篩政策時，台灣金門同鄉會總會就與全台27個金門同鄉會理事長共同發起聲明，為金門在機場設快篩同表支持，此次防疫物資的捐贈，更是再度以實際行動協助母縣。

楊維居表示，全國疫情緊張，在疫苗有限且接種速度不如預期下，使得快篩劑的需求量增加，旅台鄉親雖身在台灣本島，但心繫家鄉，支持縣府嚴格落實防疫政策，以維護家鄉鄉親父老的健康；因此總會特別在全台各同鄉會的支持下，為家鄉防疫盡一份心力，讓防疫物資用在有需要的地方，發揮最大的效果。

黃怡凱表示，旅台的台灣金門同鄉會總會係由全台灣北中南東各地金門同鄉會與相關協會共同組成，除了服務旅居在台的金門鄉親，逢年過節也在機場服務金門鄉親疏運、原鄉遭遇風災或各項重大議題等，也都積極參與。此次因應新冠肺炎在台疫情，台灣金門同鄉會總會在第一時間由楊總會長捐贈旅台鄉親口罩45000份，以提醒旅台鄉親防疫。

金門縣長楊鎮浯也特別感謝旅台的同鄉會理事長與鄉親們，每次在家鄉有需要時，都與金門的鄉親們站在一起，共同奉獻心力。為了一起守護金門這塊最後的淨土，希望大家團結一心；希望在第一次間內將病毒防堵，一起完成離島的防疫工作。

金門 快篩 疫情

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