高雄阿蓮國小教師創意修剪操場草皮 學生感動想回校
疫情停課不停學，高雄市阿蓮國小為了讓學生看到最美校園，教師們合力用創意修剪操場草皮，廣大的校園圖騰與「ALIAN」出現在操場上，讓不少小朋友感動直呼想要趕快回去上學。
最近因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒延長學生返校，有不少學生利用線上上課時向老師吐露心聲，說很想再看看校園，或到操場運動；甚至也有小朋友說，想看一下老師、同學，因為在線上還是有距離感。
近期連續豪雨過後，雨勢趨緩氣象鋒面逐漸遠離，阿蓮區難得陽光露臉，校園草皮顯得更為鮮活與翠綠，為了讓同學、家長們也能看見校園的美麗，阿蓮國小教師們創意發想，讓操場展現活力與生氣。
透過由陳聖樺老師設計圖案，由足球教練林孟君負責駕駛割草機修剪，搭配教師們在教室置空點用心指揮，合力完成修剪操場中草皮，畫出了創意造型的阿蓮國小校徽圖騰。
當操場修剪後影像貼上學校FB後，並分享從校舍高樓處拍下的照片，讓許多學生與家長感到高興與驚喜，大家說好久沒有看到校園，竟變的如此可愛。有學生說好感動，讓宅在家許久有了療癒；不少家長也說草皮的圖案令人眼睛為之一亮，也讓操場更顯鮮活，好像生命都活了起來，真的太厲害了！
校長蘇聰榮說，停課不停學一個多月來，疫情讓大家顯得心情沉悶，希望讓全校師生能因此有一些「小確幸」，一掃疫情的陰霾，大家共同期盼疫情快快過去。
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