無法營業婚宴會館改做防疫公益便當 工商團體響應

新冠肺炎3級警戒婚宴餐館無法營業，屏東市一家婚宴會館將人力轉做防疫公益便當，每週1次近800個便當提供第一線防疫醫護及警消，還有邊緣戶，善舉獲得工商界及團體響應。

國民黨立委廖婉汝今天帶著防疫公益便當及屏東縣農會出品的「薑黃洋蔥飲」到屏東市警分局，送給警員享用，廖婉汝是這一週認捐屏東市警分局防疫公益便當的贊助人，她特別加碼有提升免疫力、屏東縣農會出品的「薑黃洋蔥飲」，這批便當的米由車城鄉朝元宮信徒捐贈。

「每週近800個防疫公益便當，全都是這樣匯集社會各界愛心而來」，晶滿婚宴會館副總經理許清智表示，目前，防疫公益便當提供的單位有第一線防疫的屏東醫院、屏東基督教醫院洗腎室、屏東市警分局、屏東消防第一大隊及長治鄉邊緣戶。

許清智表示，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）第3級警戒，婚宴會館無法營業，也不適合做外賣便當，公司在不放無薪假的前提下，將人力轉做防疫公益便當，第一週便當費用完全公司出資，縣農會贊助自己所出品的紅藜紅豆湯，沒想到送出便當後，受到好評，紛有企業、工商團體及善心人士等響應。

許清智說，這波疫情，讓大家都感受到「同島一命」，沒人能置身事外，也因此，團體和工商界響應踴躍，每個企業或團體、個人認捐一個單位，這週是第三週，除了便當外，還有縣農會的紅藜紅豆粥做為甜點，希望能讓拿到便當的人感受到幸福。

許清智說，當便當送出去時，拿到便當的人都很感動，讓他感受最深的是做收治確診病患的屏東醫院護理人員，有人拿到便當後，眼淚幾乎要掉下來，因為作為收治病患的醫院，他們在外面，明顯感受到社會上與他們想保持距離的心理，能有人重視他們，讓他們很感動。

許清智表示，特別提供受到疫情影響失業的邊緣戶便當，選擇隔鄰的長治鄉邊緣戶，由鄉公所推薦，第一週60多人，第二週增加到100多人，拿到便當的人都很感激有受到社會的重視。

目前，贊助便當的企業、團體除了屏東縣農會、晶滿婚宴會館、車城鄉朝元宮及廖婉汝服務處外，還有屏東扶輪社、國際獅子會300D2區各會、屏東商業會、屏東工業會、亞青公司、景欣公司工商團體及無名氏等。

許清智說，原本防疫便當想提供一個月，每週一次，現在第3級警戒維持到7月12日，便當的提供將延續到解封，目前，7月份屏東醫院300多個便當已由國際獅子會300D2區各會認捐，期望號召更多伙伴一起響應7月份的防疫公益便當。