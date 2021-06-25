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金大生創作防疫歌曲「破口Breach」鼓舞民眾挺過疫情

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學畢業生李祐誠（右）、林睿然（左）兩位年輕人，原本不相識，因為音樂結緣，近期又一起創作歌曲。記者蔡家蓁／攝影
金門大學畢業生李祐誠（右）、林睿然（左）兩位年輕人，原本不相識，因為音樂結緣，近期又一起創作歌曲。記者蔡家蓁／攝影

金門大學畢業生李祐誠、林睿然兩位年輕人，因為喜歡玩音樂而相識，近期因為疫情的關係停課，彼此都有不少空閒時間，他們合力創作一首激昂的歌曲「破口Breach」，23日起放在Youtube上，用歌曲提醒大家彼此互相扶持走過Covid-19，受到矚目，兩人都說，只有一個單純的願望，希望疫情能夠早日結束，台灣加油，金門加油。

家住基隆的李祐誠，是金門大學觀光管理學系研究所畢業生，金門大學運動休閒學系的林睿然，一個是熱音社、一個是吉他社，原本兩人不相識，但因為都喜歡音樂，所以常會交流，後來更搭檔演出，近期則是一起挑戰創作歌曲，他們在5月中旬，疫情剛發燒的時候動起想創作防疫歌曲的念頭，經過詞曲創作、混音、錄製、拍攝等前後花了一個月，希望以正面的力量，鼓舞同樣在疫情下的人們。

李祐誠說，他玩了4、5年的吉他，這次算是首次創作，剛好與一些志同道合的朋友一起來，想說以學生的角度，來創作歌曲，並取名「破口」，希望藉由音樂，來表達出想說的話，其實主要還是想鼓勵大家一起努力挺過現在的難關。

這首由林睿然、曾煥卿、夏正霖作詞，林睿然、李祐誠、黃品翰作曲的「破口」，唱出了他們對疫情的觀察，疫情初期，排隊買口罩有人插隊，後來還有人無視疫情的嚴重，進行人與人的連接，他們希望大家能體恤彼此，沒人願意成為別人口中的錯，在此迫切的時候，希望大家繼續堅持一起度過。

兩人都說，製作這首歌主要是因為近期疫情嚴峻，社會上出現許多對立與爭吵，還有很多非常不合理的現象，主歌用強烈的歌詞表達面對疫情的種種無奈、抱怨與不快，副歌選擇用帶有希望的詞，比較光明面，在疫情的壓迫下，沒有真正的對與錯，我們希望大家減少紛爭，少批評多尊重，只要大家能夠攜手合作，永不放棄，我們都能度過疫情的這個難關。

兩人也打趣道，下一步說不定會創作一首歌曲叫「校正回歸」，但目前還要再多努力。

金門大學畢業生李祐誠（右）、林睿然（左）兩位年輕人，利用空閒時間創作「破口Breach」，上傳youtube後，頗受矚目。記者蔡家蓁／攝影
金門大學畢業生李祐誠（右）、林睿然（左）兩位年輕人，利用空閒時間創作「破口Breach」，上傳youtube後，頗受矚目。記者蔡家蓁／攝影

疫情 金門 發燒

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