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馬祖士兵供傘幫助車禍傷者 家屬尋人欲表感謝

中央社 / 連江縣25日電

馬祖軍人梁閔傑執行勤務遇民眾車禍，緊急撥打119並給受傷民眾雨傘遮雨，家屬為尋梁閔傑，網路刊登尋人啟示想表達感謝。

陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊本部連上兵梁閔傑日前執行勤務時，在南竿鄉清水交叉路口，目睹民眾機車打滑，與砂石車發生擦撞，因當時正下濛濛細雨，梁閔傑立即回軍車裡拿傘給受傷民眾遮雨，並且撥打119電話請醫護人員到現場，協助送醫後才離去。

受傷民眾的家屬為尋找梁閔傑，把尋人啟示刊登馬祖資訊網，想當面表達對官兵善行義舉的感謝，國軍愛民義舉再添佳話，體現國軍愛民助民精神。

上兵梁閔傑平時協助北竿至南竿往返的官兵服務。對助民事蹟，梁閔傑表示，遇到需要協助的民眾並伸出援手，挽救寶貴生命，就是自己身為國軍的榮譽，未來也會持續精進自己，為單位及社會貢獻一己之力。

國軍 馬祖 南竿

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