特產業者生意掉3成 拌麵飲品為警消醫護打氣

金門知名伴手禮業者今天捐贈拌麵和燕仔草茶給警消和醫護人員。業者說，雖然受疫情影響，生意減少3成，但比起其他行業已好很多，盼以棉薄之力感謝第一線防疫人員的付出。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，Covid-19）疫情仍在3級警戒，有感於防疫人員的艱辛，莉豐建設公司董事長張莉和金拌麵董事長崔文柏聯合捐贈金門縣警察局、縣消防局、衛生福利部金門醫院第一線工作人員，共1668瓶燕仔草茶清涼飲品及金拌麵袋裝麵共162袋，感謝防疫人員的辛苦。受贈單位表示備感溫暖，並回贈感謝狀。

崔文柏表示，受疫情影響，百業蕭條，自家生意也掉了2到3成，但至少每天還可以賣出100多個便當，有點收入，比起有些行業因人流限制無法營業，他們好很多；因此，透過棉薄之力以自家產品回饋社會，感謝警消和醫護等第一線防疫人員的辛勞，並希望能成為他們的後盾。

業者這次捐贈的物品除了金門特色伴手禮金拌麵外，特別的是更捐贈了金拌麵獨家配方熬煮，全新上市的清涼飲品－燕仔草茶。張莉表示，燕仔草茶採用黃金比例，自然回甘，不添加人工香料，生津解渴的燕仔草茶讓你健康喝的到，更可以重溫兒時的回憶。

燕仔草原名嬰仔草，依金門老一輩說法，如果孩童受到驚嚇，哭鬧不停，夜晚睡不安穩，把嬰仔草放入開水煮開後讓小朋友喝，可以緩和情緒。業者期盼這款新上市的夏季飲品，可以幫助第一線防疫人員消暑解渴降肝火。

此外，源於金門小徑的金拌麵，也是近年縣府大力輔導的特產業之一。業者延續老一輩懷念的味道，從手工日曬麵條到純粹醬包，獲得2020年世界四大美食獎之一的「全球純粹風味評鑑」AA獎，獲得二星肯定。