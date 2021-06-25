聽新聞
test
0:00 / 0:00
山華企業成衣起家生產防護衣 捐1500件防護衣挺醫護
國內各醫療院所防疫物資需求量增加，民進黨高市黨部主委、立委趙天麟媒合資源，會同辦公室執行長林志誠促成「山華企業」捐贈1500件防護衣給高雄岡山地區醫療院所使用。今天上午，趙天麟代捐贈給國軍高雄總醫院岡山分院院長江國超，盼第一線醫護在疫情下獲得更完善保護。
今天上午，國軍高雄總醫院岡山分院舉辦簡單捐贈儀式，國軍高雄總醫院岡山分院長江國超、樂安醫院院長蔣榮欽、劉嘉修醫院執行長劉俊鴻及光雄長安醫院院長劉騰翔等人出席，由高雄總醫院岡山分院長江國超代表接受。
趙天麟偕辦公室執行長林志誠代表山華企業捐贈物資。趙指出，日本政府今天宣布追加捐贈台灣100萬劑疫苗，未來國產疫苗與民間合力採購疫苗也會陸續到位，年底前台灣可望達成5到6成疫苗覆蓋率，醫護人員勢必會更忙碌，感謝「山華企業」捐贈防護衣，可讓醫護人員在疫情最前線奮戰時享有完善保護。
服務處指出，「山華企業」成立於1987年，以經營平織成衣外銷貿易起家，2020年因應全球COVID-19疫情，協助國家生產隔離衣與防護衣並通過FDA認證，高耐用性的服裝產品深受消費者信賴，商品行銷國內外建立優良聲譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言