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山華企業成衣起家生產防護衣 捐1500件防護衣挺醫護

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委趙天麟（右三）今早代表「山華企業」捐贈1500件防護衣給高雄岡山地區多家醫療院所。圖／趙天麟服務處提供
立委趙天麟（右三）今早代表「山華企業」捐贈1500件防護衣給高雄岡山地區多家醫療院所。圖／趙天麟服務處提供

國內各醫療院所防疫物資需求量增加，民進黨高市黨部主委、立委趙天麟媒合資源，會同辦公室執行長林志誠促成「山華企業」捐贈1500件防護衣給高雄岡山地區醫療院所使用。今天上午，趙天麟代捐贈給國軍高雄總醫院岡山分院院長江國超，盼第一線醫護在疫情下獲得更完善保護。

今天上午，國軍高雄總醫院岡山分院舉辦簡單捐贈儀式，國軍高雄總醫院岡山分院長江國超、樂安醫院院長蔣榮欽、劉嘉修醫院執行長劉俊鴻及光雄長安醫院院長劉騰翔等人出席，由高雄總醫院岡山分院長江國超代表接受。

趙天麟偕辦公室執行長林志誠代表山華企業捐贈物資。趙指出，日本政府今天宣布追加捐贈台灣100萬劑疫苗，未來國產疫苗與民間合力採購疫苗也會陸續到位，年底前台灣可望達成5到6成疫苗覆蓋率，醫護人員勢必會更忙碌，感謝「山華企業」捐贈防護衣，可讓醫護人員在疫情最前線奮戰時享有完善保護。

服務處指出，「山華企業」成立於1987年，以經營平織成衣外銷貿易起家，2020年因應全球COVID-19疫情，協助國家生產隔離衣與防護衣並通過FDA認證，高耐用性的服裝產品深受消費者信賴，商品行銷國內外建立優良聲譽。

立委趙天麟（右一）代表「山華企業」捐贈防護衣給高雄岡山地區多家醫療院所。圖／趙天麟服務處提供
立委趙天麟（右一）代表「山華企業」捐贈防護衣給高雄岡山地區多家醫療院所。圖／趙天麟服務處提供

岡山 疫苗 趙天麟

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