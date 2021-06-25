快訊

北市萬大市場36攤位突拉封鎖線攤商緊張 市府：封鎖清消3天

直播／殘劑准打！莫德納又有新貨到？指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機回收也創造宅經濟 「手機醫生」告訴你市場行情

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
手機醫生App提供超過40個回收平台比價服務。圖／高市經發局提供
手機醫生App提供超過40個回收平台比價服務。圖／高市經發局提供

疫情也創造不少商機，民眾因防疫減少前往電子商品實體店面消費，市府經發局分析指出，台灣二手手機估價回收部分，實體通路估價數約下降46%，線上回收通路數卻逆勢上升32%，未來民眾舊手機透過線上回收可能成為新常態。

疫情升溫以來，台灣民眾宅在家，不少人整理出清家中舊手機或平板，也有人想要趁機買入。經發局指出，二手手機舊機回收報價實體通路上漲2%、線上通路上漲15%不等，實體通路估價數下降46%、線上回收上升32%。以iPad mini2為例，Apple線上回收價約600元，蝦皮、myfone回收價卻有2300元。

高雄市數位內容創意中心的新創公司研發的「手機醫生」APP，摘下台灣APP排行榜冠軍，全球已有超過680萬人次下載，除了有快速檢測手機功能，更提供回收比價機制，推出舊手機線上回收服務。

點子行動科技表示，「手機醫生」APP須透過蝦皮、PChome、momo、myfone等通路申請線上回收，平板、手錶、筆電都在回收範圍，會有專人到府回收估價，申請流程只要3分鐘，報價最多可能比原廠回收價高3.83倍，最快3天可收到貨款；目前四家電商均使用專業檢測軟體做為驗機估價工具，部分平台額外加贈購物金或禮券，消費者可逐一比較，且有平台提供免運優惠，就算申請退回也不會有太大損失。

經發局長廖泰翔說，點子行動科技是高雄優秀的在地新創公司，「手機醫生」APP有快速檢測手機功能，更提供回收比價機制，站在消費者角度持續開發更多實用的功能，民眾可多利用。

檢測中心人員開箱作業。圖／高市經發局提供
檢測中心人員開箱作業。圖／高市經發局提供

疫情 電商

延伸閱讀

瑞豐夜市宣布明復業 網路一片罵聲：要錢不要命嗎

高雄瑞豐夜市15日起恢復營業 市府：限外帶、禁邊走邊吃

高市推防疫宅經濟 外送服務增市場夜市3公里免費送

攤商嘆撐不下去！市府：「高雄好家載」擴大對象助申請紓困

相關新聞

影／開放殘劑施打 高雄基層診所已上百人預約

中央流行疫情指揮中心今天表示，今天起施打單位每天最後一瓶疫苗的殘劑開放18歲以上成人預約候補接種，高雄楊宜璋基層診所表示...

80歲神氣阿公打疫苗 自備2名黑皮毛小孩保鑣

長輩打疫苗大多由兒孫或看護陪同，高雄80歲林阿公則是自備兩名保鑣到接種站，貼身保鑣不是人，而是和他形影不離的毛孫，阿公的...

手機回收也創造宅經濟 「手機醫生」告訴你市場行情

疫情也創造不少商機，民眾因防疫減少前往電子商品實體店面消費，市府經發局分析指出，台灣二手手機估價回收部分，實體通路估價數...

高市苓雅國中第23屆熱血校友 送便當挺醫護

高市繼青創店家致贈咖啡挺醫護後，一群苓雅國中第23屆3年1班的熱血校友，自23日起合資訂購便當與飲料，送到三信接種站醫護...

防疫期輔具訂單心驚驚 久大貨運行替癌末嬤解決難題

疫情升溫後，高雄市府社會局輔具中心提供視訊評估服務，需要租借輪椅、床墊的民眾可減少出門頻率。80歲王老先生為替癌末妻子準...

屏東疫苗施打率有降低趨勢 潘孟安透過臉書溫情催打

屏東縣自5月21日起累計40例確診病例，第一批獲撥的AZ疫苗2.9萬劑已於6月20日接種完畢，6月17日第二批AZ疫苗1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。