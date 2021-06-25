手機回收也創造宅經濟 「手機醫生」告訴你市場行情

疫情也創造不少商機，民眾因防疫減少前往電子商品實體店面消費，市府經發局分析指出，台灣二手手機估價回收部分，實體通路估價數約下降46%，線上回收通路數卻逆勢上升32%，未來民眾舊手機透過線上回收可能成為新常態。

疫情升溫以來，台灣民眾宅在家，不少人整理出清家中舊手機或平板，也有人想要趁機買入。經發局指出，二手手機舊機回收報價實體通路上漲2%、線上通路上漲15%不等，實體通路估價數下降46%、線上回收上升32%。以iPad mini2為例，Apple線上回收價約600元，蝦皮、myfone回收價卻有2300元。

高雄市數位內容創意中心的新創公司研發的「手機醫生」APP，摘下台灣APP排行榜冠軍，全球已有超過680萬人次下載，除了有快速檢測手機功能，更提供回收比價機制，推出舊手機線上回收服務。

點子行動科技表示，「手機醫生」APP須透過蝦皮、PChome、momo、myfone等通路申請線上回收，平板、手錶、筆電都在回收範圍，會有專人到府回收估價，申請流程只要3分鐘，報價最多可能比原廠回收價高3.83倍，最快3天可收到貨款；目前四家電商均使用專業檢測軟體做為驗機估價工具，部分平台額外加贈購物金或禮券，消費者可逐一比較，且有平台提供免運優惠，就算申請退回也不會有太大損失。