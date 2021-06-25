80歲神氣阿公打疫苗 自備2名黑皮毛小孩保鑣

長輩打疫苗大多由兒孫或看護陪同，高雄80歲林阿公則是自備兩名保鑣到接種站，貼身保鑣不是人，而是和他形影不離的毛孫，阿公的愛犬「黑仔」和「黑仔」的女朋友都到了，接種過程全程陪在阿公身旁，護理人員笑稱「自己的阿公自己顧，充滿靈性的毛小孩，讓人看了心暖暖」。

有人說，狗狗是人類最忠實的朋友，有時候其實更像家人，「主人，永遠是毛小孩心中最放不下的牽掛」。

高雄長輩接種目前對象為75歲以上、原住民是65歲以上，今天開設有13處社區接種據點，符合資格的民眾也可就近選擇到有合作關係的醫療院所接種疫苗。

長輩接種疫苗過程，充滿各種愛的表現，有鶼鰈情深的牽手情，也有醫護與百姓間相互體貼的舉動，還有老同學在接種站重逢的感動等。

日前在楠梓高中接種站有個溫馨畫面，80歲林阿公頂著一頭白髮、打赤腳，捲起褲管，瀟灑地走到搭起棚架的戶外接種站，他一坐定，2隻隨行黑狗乖乖趴下，其中一隻就在阿公腳邊，成為阿公的「行動ㄎㄨㄟˋ腳墊」，看得出人犬默契十足。兩隻狗狗眼神離不開阿公，護主心切，從頭到尾緊緊跟在林阿公身旁，讓醫護人員看了也覺得窩心。