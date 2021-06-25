高雄港打敗美澳 奪世界港口永續計畫獎項

台灣港務公司高雄分公司今天表示，高雄港參加國際港埠協會「世界港口永續計畫」，透過大港橋建設等舊港區轉型再生，打敗澳洲及美國，榮獲韌性基礎設施分類優勝港口。

高雄港今年代表台灣港群，以高雄港未來發展建設主計畫為主題，參加由國際港埠協會（IAPH）的2021年「世界港口永續計畫」（WPSP），並憑藉洲際貨櫃中心、蓬萊商港區水花園與大港橋等建設，在「韌性基礎設施」分類競賽獲得首獎，打敗澳洲布里斯本港及美國聖地牙哥港。

國際港埠協會2018年發起「世界港口永續計畫」，表彰致力永續發展的港口，共分為韌性基礎設施、氣候與能源、安全與保全、社區與港區對話、港埠治理與道德5大面向，每個面向均對接聯合國2030年永續發展目標。

高雄港此次參賽，呈現高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫的創新與永續工程，不只遷移與安置舊港區300多座石化油品儲槽，也調整相關營運措施，同時更以棧貳庫、水花園、大港橋等舊港再生計畫，在維持產業發展的同時，開啟港市再造新契機。

洲際二期工程計畫是台灣近期最大海事工程建設，涵蓋填海造地、外廓防波堤、岸線碼頭等3大主體工程，基於與大自然共生理念，工程建設朝親水生態理念推動，可增加大型貨櫃碼頭靠泊席數、提供充裕土地整合產業鏈、解決港區油品儲槽散落鄰近市區核心地帶問題。