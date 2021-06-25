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高市苓雅國中第23屆熱血校友 送便當挺醫護

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
苓雅國中校友孫淑珍小姐（右二）代表老同學義贈便當、飲料結疫苗接種站前線醫護，由當值指揮官、青年局副局長顏己喨（左一）頒贈感謝狀。圖／高市青年局提供
苓雅國中校友孫淑珍小姐（右二）代表老同學義贈便當、飲料結疫苗接種站前線醫護，由當值指揮官、青年局副局長顏己喨（左一）頒贈感謝狀。圖／高市青年局提供

高市繼青創店家致贈咖啡挺醫護後，一群苓雅國中第23屆3年1班的熱血校友，自23日起合資訂購便當與飲料，送到三信接種站醫護手中！

這群苓雅國中第23屆校友，是熱血的五年級生，代表送便當挺醫護的孫淑珍表示，當年苓雅國中的老同學看到近日醫護不眠不休，站上防疫第一線，就在群組內表達想為醫護做些事，於是合資送便當表達心意。

孫淑珍告訴在場的市府青年局人員，自己也有朋友被匡列為接觸者，清晨六點多接到衛生局篩檢通知的電話，對方語氣親切，令她更加深要送便當挺這群「防疫英雄」的決心。「這次的挺醫護行動會持續至下周，有可能再擴大贈與鄰近其他接種站」。

青年局長張以理對於苓雅國中校友們的善行十分感動，尤其看到孫淑珍首日冒著風雨，提便當進入接種站的身影，更是動容。從多數力挺醫護的義行善舉，能看出高雄人團結對抗疫病的心志。

便當 青年 衛生局

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