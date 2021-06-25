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影／開放殘劑施打 高雄基層診所已上百人預約

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影

中央流行疫情指揮中心今天表示，今天起施打單位每天最後一瓶疫苗的殘劑開放18歲以上成人預約候補接種，高雄楊宜璋基層診所表示，早上已經接到許多電話，目前已經有100多人完成殘劑預約，如果排定施打民眾沒有前來，就會立即通知候補名單前來。

國內疫情嚴峻，疫苗陸續到貨並開始施打，但一瓶疫苗至少十人份且有保存時效，若有民眾預約未到，多餘的疫苗只能丟棄，今天上午召開的全國防疫會議中決定將和地方政府研議開放一般民眾施打疫苗殘劑。

陳宗彥在今天全國防疫會議後記者會上表示，疫苗開瓶後有一定保存時間，約六小時，若有預約對象報到就可以開瓶，至於每天最後一瓶的殘劑，接種單位要先公告疫苗接種作業及開放候補名單登記。

楊宜璋醫師表示，今天他們診所預計會開五瓶AZ疫苗，已經通知55位民眾前來施打，如果屆時有人沒有依約前來，就會立即通知候補人員，在期效內完成施打，不會讓疫苗浪費的情況發生。

高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄楊宜璋耳鼻喉科目前已經累計上百人預約殘劑，如果排定施打民眾沒有前來，就會立即通知候補名單前來。記者劉學聖／攝影
高雄楊宜璋耳鼻喉科目前已經累計上百人預約殘劑，如果排定施打民眾沒有前來，就會立即通知候補名單前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
楊宜璋醫師表示，如果屆時有人沒有依約前來，就會立即通知候補人員，在期限內完成施打，不會讓疫苗浪費的情況發生。記者劉學聖／攝影
楊宜璋醫師表示，如果屆時有人沒有依約前來，就會立即通知候補人員，在期限內完成施打，不會讓疫苗浪費的情況發生。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影
高雄市今天持續針對75歲以上長者進行疫苗施打，許多老人家冒雨前來。記者劉學聖／攝影

AZ疫苗 疫情 記者會

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