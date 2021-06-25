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高市攜農會結合小黃 「揀好蔬果箱」新鮮宅配到家

中央社 / 高雄25日電

高市農業局與各區農會合作，由營養師選搭新鮮蔬果，推出新台幣599元12樣與699元15樣兩款「揀好蔬果箱」，結合計程車業者20公里免運費配送，讓民眾在家享有最新鮮蔬果宅配。

國內新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）嚴峻，全國延長三級警戒，高雄市農業局考量民眾減少外食，改成自家料理，因此與高雄地區及鳳山區農會合作，在「高雄好家載」平台推出含有葉菜、瓜果、辛香料及水果等物超所值「揀好蔬果箱」。

「揀好蔬果箱」結合台灣大車隊、中華大車隊、瑞龍夏威夷車隊、Line Taxi以及興旺等5大車隊合計超過2000輛計程車業者，以20公里免運費宅配到府服務，用最快速度將當日產地的最新鮮蔬果直送到民眾家中。

農業局長張清榮今天表示，以高雄地區農會為例，每週一晚間9時結單後，週二晚上就會由產地將最新鮮蔬果直送批發市場，週三凌晨4時至5時包裝出貨，讓民眾當天中午前就可收到最新鮮「揀好蔬果箱」。

此外，由營養師選搭兼顧營養與美味的上等蔬果，張清榮也保證價格會讓民眾「揪甘心」，最新鮮、最超值、免運費就是「揀好蔬果箱」的三大優點。

張清榮說明，「高雄好家載」使用方式是結合大家最常用的LINE通訊軟體，民眾只要打開後點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區。進入後搜尋「高雄地區農會」或「鳳山區農會」，就可買到超優質的「揀好蔬果箱」。

農會 計程車 新冠肺炎

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