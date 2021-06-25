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防疫期輔具訂單心驚驚 久大貨運行替癌末嬤解決難題

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
貨車有升降裝置，運送大型輔具比較便利。記者徐白櫻／攝影
貨車有升降裝置，運送大型輔具比較便利。記者徐白櫻／攝影

疫情升溫後，高雄市府社會局輔具中心提供視訊評估服務，需要租借輪椅、床墊的民眾可減少出門頻率。80歲王老先生為替癌末妻子準備照護床，受疫情影響詢問多家貨運行都遭到婉拒，久大貨運公司義不容辭接下任務。業者蔡文媚說，家中父親也曾有臥病經驗，可以體會家人照護辛苦，願意做好防疫協助運送輔具。

高雄市每年平均近8千人次申請輔具，補助輔具品項多元，有行動、溝通、生活輔具及居家無障礙環境改善等173多項，以往家人可至輔具中心試用，或由評估人員到宅服務。疫情發生後，輔具中心人員使用手機視訊服務，視訊中教導有需求者如何測量自身需要尺寸，以符合需求及正確使用輔具，大型輔具若要運送高樓層住戶，需要貨運公司協助搬運。

防疫期間，貨運公司人員意願降低，三民區80歲王老先生的妻子癌末需要返家安寧，夫妻身邊沒有子女陪伴協助，急需照護床，南區輔具中心人員詢問多家貨運公司都被委婉拒絕，最後久大貨運接下任務。

今早業者蔡文媚帶著兒子與員工前往輔具中心運送大型輔具，動作十分熟練。她說，使用輔具病患通常需要出入醫院，基於防疫考量，同業意願不高，她也曾經猶豫過，但自己父親之前也曾臥病在床一年多，購買病床在家使用，電動病床對照護者真的很重要，大家應該互助。

社會局指出，現階段有南、北二區輔具中心，以及鳳山、旗山及楠梓據點共5處服務大眾，若有輔具需求民眾請先洽詢南區輔具中心（07-8416336，http://www.kssouth.org.tw/）或北區輔具中心（07-6226730#142，http://penganfg.com/）。

高雄南區輔具中心內有各式輔具可試用體驗，光浴室就有不少選擇，但疫情期間無法對外開放。記者徐白櫻／攝影
高雄南區輔具中心內有各式輔具可試用體驗，光浴室就有不少選擇，但疫情期間無法對外開放。記者徐白櫻／攝影
久大貨運行老闆娘蔡文媚帶著兒子林頂立（中）一起接下輔具中心任務，順利將電動病床送至老先生住家。記者徐白櫻／攝影
久大貨運行老闆娘蔡文媚帶著兒子林頂立（中）一起接下輔具中心任務，順利將電動病床送至老先生住家。記者徐白櫻／攝影

疫情 高雄市

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