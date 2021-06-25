聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫期輔具訂單心驚驚 久大貨運行替癌末嬤解決難題
疫情升溫後，高雄市府社會局輔具中心提供視訊評估服務，需要租借輪椅、床墊的民眾可減少出門頻率。80歲王老先生為替癌末妻子準備照護床，受疫情影響詢問多家貨運行都遭到婉拒，久大貨運公司義不容辭接下任務。業者蔡文媚說，家中父親也曾有臥病經驗，可以體會家人照護辛苦，願意做好防疫協助運送輔具。
高雄市每年平均近8千人次申請輔具，補助輔具品項多元，有行動、溝通、生活輔具及居家無障礙環境改善等173多項，以往家人可至輔具中心試用，或由評估人員到宅服務。疫情發生後，輔具中心人員使用手機視訊服務，視訊中教導有需求者如何測量自身需要尺寸，以符合需求及正確使用輔具，大型輔具若要運送高樓層住戶，需要貨運公司協助搬運。
防疫期間，貨運公司人員意願降低，三民區80歲王老先生的妻子癌末需要返家安寧，夫妻身邊沒有子女陪伴協助，急需照護床，南區輔具中心人員詢問多家貨運公司都被委婉拒絕，最後久大貨運接下任務。
今早業者蔡文媚帶著兒子與員工前往輔具中心運送大型輔具，動作十分熟練。她說，使用輔具病患通常需要出入醫院，基於防疫考量，同業意願不高，她也曾經猶豫過，但自己父親之前也曾臥病在床一年多，購買病床在家使用，電動病床對照護者真的很重要，大家應該互助。
社會局指出，現階段有南、北二區輔具中心，以及鳳山、旗山及楠梓據點共5處服務大眾，若有輔具需求民眾請先洽詢南區輔具中心（07-8416336，http://www.kssouth.org.tw/）或北區輔具中心（07-6226730#142，http://penganfg.com/）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言