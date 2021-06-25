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屏東疫苗施打率有降低趨勢 潘孟安透過臉書溫情催打

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
第一批獲撥的AZ疫苗2.9萬劑已於6月20日接種完畢，6月17日第二批AZ疫苗1.64萬劑，預估今天施打完畢，縣長潘孟安呼籲符合資格的民眾「快點來打，來了就打！」。圖／屏東縣政府提供
第一批獲撥的AZ疫苗2.9萬劑已於6月20日接種完畢，6月17日第二批AZ疫苗1.64萬劑，預估今天施打完畢，縣長潘孟安呼籲符合資格的民眾「快點來打，來了就打！」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣自5月21日起累計40例確診病例，第一批獲撥的AZ疫苗2.9萬劑已於6月20日接種完畢，6月17日第二批AZ疫苗1.64萬劑，預估今天施打完畢；屏東縣疫苗施打率有降低趨勢，縣長潘孟安再次強調， 「病毒不會等你打完疫苗才來」，根據中央流行疫情指揮中心調查，台灣至少要有70％到80％的人口完成疫苗施打，才能達到群體免疫，呼籲符合資格的民眾「快點來打，來了就打！」。

潘孟安今天上午在臉書表示，「屏東施打疫苗最後一天，符合資格就能來打，打完為止！堅持貼心服務到最後一刻！不分村里，等您前來，73歲以上長輩、原住民63歲以上長輩，都能前往各鄉鎮施打站分流施打！」；「請家屬盡量陪同，一起呵護家中長輩安心接種！長輩不動，醫護移動，謝謝所有夥伴的暖心，讓我們從山到海，繼續全力以赴。後續等中央再次撥補疫苗後，會再公布接下來的施打對象，大家不用急！」。

屏東縣連續15天零確診後，連著兩天新增合計7例，潘孟安昨天深夜透過臉書表示，「接連兩天的確診個案，讓大家的心又浮動起來，我能夠跟大家說的是，防疫團隊至今仍進行『精準的疫調，嚴格的匡列，疫苗的施打』，我們會盡最大努力，只要心中有愛，我想，『嘉玲』很快就會回家。」。

屏東縣統計縣內80歲以上長者的疫苗接種率，施打率較高的包括麟洛鄉、九如鄉及屏東市，有5至6成施打率，接種率較低的在屏南地區鄉鎮和原住民鄉，原民鄉來義、春日、三地門施打率均低於平均值甚多，離島琉球鄉施打率僅28%，車城鄉及滿州鄉也不到40%，枋寮鄉80至84歲的長者施打率甚至只有16%，縣府觀察和第一線村里長的關注程度有關。

AZ疫苗 屏東縣 潘孟安

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