仁武群聚案掀波 西服店透露案主女兒為父圓夢祕密

高雄仁武群聚案指標個案14359，因在新北恩主公醫院確診，引發高雄槓新北疫調不實風波，高市衛生局公布他的足跡，其中位在高雄新興區的西裝店發布聲明，指確診個案由女兒帶來做西裝及拍婚，是為彌補他20年前結婚時未拍婚紗的遺憾，並籲大家不要以仇視的角度去責怪誰，團結一起度過這波疫情才是最重要。

仁武群聚案意外引發藍綠攻防，事實上確診指標個案背後有「洋蔥」，60多歲的案15359在桃園工作，5月24日住進恩主公醫院動手術，至6月22日發現確診，他因返回高雄家中造成家庭群聚，家人又在職場傳染他人，導致共13人染疫。

高雄市衛生局疫調後公布他的足跡，提醒民眾注意，其中6月19日去過的高雄CS kingsman 紳士西裝西服店及勾勾手自助婚紗店，自主停業兩周，全面消毒，西服店在臉書官網發布的一篇聲明稿，意外透露案14359會來店內製作西服，原來是她女兒想替他圓夢。

西服店陳姓負責人在聲明稿指出，案14359在20多年前結婚時未拍婚紗，最近因為生病，女兒才特意帶他來店內量製西裝，當日他們是服務時段的最後一組客人，依規定量體溫並無異樣，6月22日案主被通報確診，店內全體員工前往醫院快篩，都呈陰性，目前自主管理14天。

「經過此事件，希望大家不要帶著批評與仇視的角度去責怪誰」，陳姓負責人表示，換位思考，這種事大家都不樂見，遇到了還是要面對，大家團結一起度過這波疫情才是重要的。

西服店除向已簽約的新人保證履約，也表示會重新整頓再出發。