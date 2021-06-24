那瑪夏與阿里山鄉聯外道路遇雨崩塌 預計26日搶通

高雄市山區受連日豪雨影響，那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，六龜警分局員警現場放置三角錐及封鎖線警示，區公所趁今雨量較少持續動工填土，預計26日開通。

六龜警分局表示，高134線道為達卡努瓦里與嘉義縣阿里山鄉主要聯外道路，有其他替代道路，六龜警分局員警巡邏經過發現路面崩塌，員警立即放置三角錐及封鎖線警示、暫停雙向通行，並聯繫里長以廣播方式提醒居民避免行經該路段，也通知區公所設立警示牌。