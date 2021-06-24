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那瑪夏與阿里山鄉聯外道路遇雨崩塌 預計26日搶通

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，預計26日搶通。圖／高雄市原民會提供
高雄市那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，預計26日搶通。圖／高雄市原民會提供

高雄市山區受連日豪雨影響，那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，六龜警分局員警現場放置三角錐及封鎖線警示，區公所趁今雨量較少持續動工填土，預計26日開通。

六龜警分局表示，高134線道為達卡努瓦里與嘉義縣阿里山鄉主要聯外道路，有其他替代道路，六龜警分局員警巡邏經過發現路面崩塌，員警立即放置三角錐及封鎖線警示、暫停雙向通行，並聯繫里長以廣播方式提醒居民避免行經該路段，也通知區公所設立警示牌。

高雄市原民會主委阿布斯、那瑪夏區代理區長孔賢傑及區內民意代表昨前往現場會勘，發現該路段路面嚴重毀損，下陷好幾公尺，除需調度機具清除路面碎石、樹木，還需填土，區公所趁今天降雨較少，下午2時許派機具上山開始動工，預計26日搶通。

高雄市原民會主委阿布斯（左二）、那瑪夏區代理區長孔賢傑（右三）及區內民意代表昨前往高134線道坍塌處會勘。圖／高雄市原民會提供
高雄市原民會主委阿布斯（左二）、那瑪夏區代理區長孔賢傑（右三）及區內民意代表昨前往高134線道坍塌處會勘。圖／高雄市原民會提供
高雄市那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，預計26日搶通。圖／高雄市原民會提供
高雄市那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，預計26日搶通。圖／高雄市原民會提供
高雄市那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，預計26日搶通。圖／高雄市原民會提供
高雄市那瑪夏區高134線道本月22日出現道路坍方，塌陷範圍達數十公尺，預計26日搶通。圖／高雄市原民會提供

六龜 那瑪夏 高雄市

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