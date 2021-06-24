外海油管漏油漂至小琉球 中油：以最大誠意擔起責任

中油大林油廠位於高雄外海的輸油管22日凌晨破裂，導致50公秉原油外洩，油汙隨海流南漂到屏東縣琉球鄉沿岸，對環境生態和漁民生計造成衝擊，國民黨屏東籍立委廖婉汝在琉球區漁會總幹事蔡寶興及縣議員王薇茗陳情下，今天邀中油公司開會；中油表示已有完善後續除汙作業，承諾會與琉球鄉公所及漁會協調汙染造成的損害賠償事宜，以最大誠意承擔起責任。

廖婉汝說，這次是中油公司大林廠於外海第二浮筒進行原油卸收作業時蛇管破裂漏油，中油事後雖全力以攔油索、吸油棉及除油設備緊急處理，但漏油已對美麗的小琉球造成傷害和損失，中油應負完全的賠償責任。

對清汙進度，中油代表表示，發現漏油後即積極追蹤油汙影響的區域，在海洋委員會所屬海巡署、海保署及琉球鄉公所帶領地方清潔單位的協助下，小琉球沿岸汙染地點已於昨天傍晚大致清妥，未發現新的汙染，中油持續監控中。

廖婉汝說，小琉球沿岸可見油汙雖已清除，但擔心仍有殘留，且可能對環境生態造成傷害；浮油汙染也直接損壞漁網、漁具，對未來魚貨是否造成影響也要評估；時值6月正要進入觀光熱季的小琉球，雖受疫情影響，在三級警戒下暫不開放旅遊，但漏油事件對當地未來觀光事業造成的直接間接影響，也應做評估。