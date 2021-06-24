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東引民眾受傷需轉診 馬祖海巡跨島後送就醫

中央社 / 連江縣24日電

馬祖東引船班因疫情減班，居民跨島就診更為不便。馬祖海巡隊昨天接獲東引衛生所通報，地區民眾因撕裂傷急需轉診，馬祖海巡立即派艇協助後送前往南竿

昨天下午海巡署第十（馬祖）海巡隊接獲東引衛生所通報，一名鄉親因手部深度撕裂傷，經評估急需轉診至南竿連江縣立醫院治療，須派艇協助後送。

馬祖海巡隊表示，接獲通報後，在下午5時派遣100噸級巡防艇執行後送曹姓病患及親友，在醫生陪同下前往南竿，考量患者傷況，航程以安全速率及妥適照護航行，晚間約7時安全抵達南竿福澳港，交由消防局救護車轉送連江縣立醫院治療，圓滿達成後送任務。

馬祖各島醫療資源量能有限，跨島就診多仰賴交通船，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，6月東引與南竿船班每週也僅剩3航班，地方跨島就醫也更為不便。

海巡署今天表示，因應離島地區交通特殊情況，重視居民生命安全醫療權益，將持續秉持「時間即性命、速度即希望」協助地區緊急救援任務，海巡隊第一時間接到通報立即前往協助。

海巡署 馬祖 南竿

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