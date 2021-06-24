屏東傑出演藝團隊徵選 泰武古謠傳唱、花痞子劇團等入選

110年屏東縣傑出演藝團隊徵選結果今公告，傳統藝術、現代戲劇及音樂類共7個團隊脫穎而出，屏東縣府文化處指出，入選團隊在表演創作與營運計畫等各方面，不斷自我提升與創新，反映屏東多元的文化風貌。

文化處指出，今年度傑出演藝團隊徵選有13個團隊角逐，經專家學者審查評比，計有7團入選，分別是傳統藝術類的全樂閣木偶劇團、上西園掌中劇團、明華園黃字戲劇團，現代戲劇類的花痞子劇團、貓頭鷹兒童實驗劇團，音樂類的屏東聯合管樂團、泰武古謠傳唱，每團獲補助金額為20到55萬元不等。

文化處表示，屏東縣每年透過傑出演藝團隊徵選計畫，輔導轄內優秀團隊精進各方面能量，包含專業委員指導、行銷資源投入、團隊形象營造、培訓工作坊、藝術節慶與跨縣市交流展演，及「屏東i show」線上節目，2020年文化部考評榮獲特優，成果倍受肯定。

為了有效陪伴團隊成長，今年度新增「藝術提升獎勵計畫」，鼓勵團隊與音樂家、編導等外部人才，進行全年度的長期合作，為團隊帶來新的刺激，激盪出不一樣的表演火花。

文化處說，屏縣近年扶植蒂摩爾古薪舞集、滯留島舞蹈劇場、種子舞團入選國藝會Taiwan Top計畫，成為中央扶植傑出團隊。期待今年入選團隊在穩定營運及表演創作提升下，從地方升級到中央傑出團隊。