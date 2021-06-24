小琉球美麗海岸慘遭油襲 官民齊心先清汙再向中油求償

中油大林油廠高雄外海的輸油管22日凌晨破裂，外洩原油部分隨海流漂至屏東縣琉球鄉，中油今天雇工和岸巡隊員合計百餘人繼續以吸油棉清除岸際油汙；美麗海岸被油汙汙染，鄉民怒指因疫情暫獲喘息的生態，又面臨浩劫，這筆帳一定要向中油討；縣環保局和琉球鄉長都說，現階段以清除油汙、復原工作為主，對生態、漁業造成損失和傷害，事後一定會向中油求償。

屏東縣環保局說，今天上午召開第3次除汙應變會議，中油依所提應變處置計畫雇用70多人持續在琉球鄉岸際除汙，海巡相關單位和在地志工也協助巡察和清汙，縣府準備吸油棉等清汙資材供應無虞，目前剩白沙漁港和中澳沙灘涼亭附近散見少量油花，其餘海岸線已無明顯油汙。

琉球鄉海岸線13公里長，大半受到程度不等的油汙汙染，對岸際潮間帶、珊瑚礁、海龜生態、漁業造成的傷害和損失，縣環保局說，已請大鵬灣風景區管理處、琉球鄉公所、交通旅遊處、海洋漁業及事務管理所，協助調查汙染事件對環境生態的影響，請區漁會調查漁民的影響，除油作業告一段落後，將協助向中油公司失代為求償。

鄉長陳國在說，現階段儘速完成餘油的清除工作，油汙對環境造成的傷害降至最低，相關單位協助成生態復育和漁業及觀光的復健工作；這起漏洩油事件，對琉球鄉的生態、環保、漁業和觀光等都造成影響，對生態、漁民及居民生計受影響部份，事後一定會算，中油應從寬認定損失，負起相關賠償責任。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，小琉球是海龜棲息和產卵地，花瓶岩是遊客浮潛區，中澳沙灘和漁埕尾有潮間帶，油汙不僅造成海龜及潮間帶生物受傷害外，海洋生物也受影響，影響漁民的漁獲量，漁船船身沾上油汙，漁會將收集證據向中油求償；小琉球自然人文生態發展協會理事長陳文玉說，海龜雖會避開海面上的油花，但或多或少會沾到，對海龜眼睛及呼吸道影響很大，目前未接獲救援通報，潮間帶生物一定會受影響。