北農防疫專案 屏東批發市場全面篩檢

針對台北農產運銷公司防疫專案，屏東縣長潘孟安今天在臉書表示，除匡列的人員外，再擴大至屏東幾處大型批發市場人員全面篩檢，並在屏東市和生批發市場設篩檢站。

台北農產運銷公司爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染。潘孟安在臉書（Facebook）表示，縣府已匡列縣內215名北農相關接觸者，22日已啟動北、中、南篩檢站採檢，即日起再擴大至屏東幾處大型批發市場人員，全面安排至3處篩檢站採檢。

潘孟安表示，九如、麟洛批發市場人員在國仁醫院篩檢；潮州批發市場在潮州茂隆骨科；屏南地區在南門醫院。

另外，因應屏東市和生批發市場相關人員較多，25日至26日上午6時至上午10時，啟用和生批發市場篩檢站。潘孟安請批發市場相關人員、攤商、運輸等人員前往篩檢，確保健康，全力圍堵可能疫情。