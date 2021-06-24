疫苗施打 中央同意澎湖擴大至第9類
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種，澎湖縣政府向中央爭取接種對象擴大至第9類，獲得中央同意，今天同步宣布開放接種，符合接種資格者可預約施打。
澎湖縣政府表示，澎湖第9類對象是高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者，初估有2500人，即起可在澎湖2家醫院、11家衛生所和5家民間診所預約施打。
澎湖縣政府表示，澎湖第1至第9類施打對象約有3萬4899人，目前第1至第7類施打有8028人，尚餘有AZ疫苗有1萬1107劑，莫德納疫苗有500劑，尚不足有1萬5499劑，將再透過立委楊曜爭取補足。
澎湖縣政府表示，新冠肺炎疫苗，中央共配發有1萬9400劑，其中AZ疫苗1萬8700劑，莫德納疫苗有700劑，至於，美國贈送的250萬劑疫苗，預估可望分配到5000至6000劑疫苗。
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