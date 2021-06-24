快訊

【疫情這堂課】君品總經理張倚蘭堅持「儀式感」 期盼疫後新文藝復興

上午才剛打疫苗！ 桃園長照中心7旬老婦沒了心跳送醫

疫苗施打 中央同意澎湖擴大至第9類

中央社 / 澎湖縣24日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種，澎湖縣政府向中央爭取接種對象擴大至第9類，獲得中央同意，今天同步宣布開放接種，符合接種資格者可預約施打。

澎湖縣政府表示，澎湖第9類對象是高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者，初估有2500人，即起可在澎湖2家醫院、11家衛生所和5家民間診所預約施打。

澎湖縣政府表示，澎湖第1至第9類施打對象約有3萬4899人，目前第1至第7類施打有8028人，尚餘有AZ疫苗有1萬1107劑，莫德納疫苗有500劑，尚不足有1萬5499劑，將再透過立委楊曜爭取補足。

澎湖縣政府表示，新冠肺炎疫苗，中央共配發有1萬9400劑，其中AZ疫苗1萬8700劑，莫德納疫苗有700劑，至於，美國贈送的250萬劑疫苗，預估可望分配到5000至6000劑疫苗。

AZ疫苗 澎湖 新冠肺炎

延伸閱讀

高雄爆未滿18歲打AZ 黃紹庭：至少5機會可發現制止

印尼醫護打過疫苗仍確診 大多痊癒重返崗位

禾馨占北市40%接生率 議員：市府懲處診所不應殃及孕婦

花蓮與南投縣府委託 盛弘申請購買500萬劑BNT疫苗

相關新聞

自己的蛋自己救！大雨巢漫蛋漂 保育類水雉急啣蛋保護

自己的蛋自己救！鳥友黃志煌在高雄鳥松濕地觀察水雉生態，因近日連番豪大雨，巢位裡的蛋漂到水上，水雉媽媽趕緊搶救，將蛋啣起移...

小琉球美麗海岸慘遭油襲 官民齊心先清汙再向中油求償

中油大林油廠高雄外海的輸油管22日凌晨破裂，外洩原油部分隨海流漂至屏東縣琉球鄉，中油今天雇工和岸巡隊員合計百餘人繼續以吸...

虛驚一場！高市議員林于凱助理發燒篩檢陰性

高雄市議員林于凱今在臉書表示，因服務處助理出現身體不適，已至醫院進行新冠肺炎PCR核酸檢測篩檢，為求安全起見，服務處今、...

載客染疫高風險 屏東小黃司機今起打疫苗

屏東縣昨新增一例本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，小黃司機載客染疫，屏東縣府今起優先開放縣內...

高市議員林于凱助理發燒篩檢 服務處今、明兩天暫休

高雄市議員林于凱今在臉書表示，因服務處同仁出現身體不適，已至醫院進行新冠肺炎PCR核酸檢測篩檢，為求安全起見，服務處今、...

美濃湖排水路整治2023年完工 防洪兼顧生態

美濃湖排水全長約2公里，上游銜接美濃湖水庫，但逢豪雨下游周邊經常淹水，市府水利局爭取3.9億整治排水路，並與地方溝通整治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。