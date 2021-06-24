載客染疫高風險 屏東小黃司機今起打疫苗

屏東縣昨新增一例本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，小黃司機載客染疫，屏東縣府今起優先開放縣內計程車司機注射疫苗。屏東縣計程車客運商業同業公會理事長葉進發說，屏東計程車司機打疫苗，對一層保障，客人也少一點擔憂。

葉進發說，疫情衝擊，收入僅剩下兩成，車站都沒有人，搭車人減少，載到客人又心驚膽跳，客人也會怕計程車司機傳染給他們，縣府宣布計程車司機打疫苗，大家都很安心，「多一層保障，少一點擔憂」。今天是打個人行、無線車隊，明天輪到車行司機。