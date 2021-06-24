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載客染疫高風險 屏東小黃司機今起打疫苗

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣昨新增一例本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，小黃司機載客染疫，屏東縣府今起優先開放縣內計程車司機注射疫苗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨新增一例本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，小黃司機載客染疫，屏東縣府今起優先開放縣內計程車司機注射疫苗。圖／屏東縣政府提供

屏東縣昨新增一例本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，小黃司機載客染疫，屏東縣府今起優先開放縣內計程車司機注射疫苗。屏東縣計程車客運商業同業公會理事長葉進發說，屏東計程車司機打疫苗，對一層保障，客人也少一點擔憂。

葉進發說，疫情衝擊，收入僅剩下兩成，車站都沒有人，搭車人減少，載到客人又心驚膽跳，客人也會怕計程車司機傳染給他們，縣府宣布計程車司機打疫苗，大家都很安心，「多一層保障，少一點擔憂」。今天是打個人行、無線車隊，明天輪到車行司機。

屏東縣府指出，屏東縣有營業登記並實際執業的計程車業者列冊有392輛，雖然中央疫情指揮中心僅開放北北基的計程車司機，但有鑑於計程車每天需要載送複雜，屏東今起優先開放計程車司機注射疫苗，其他運輸業者列為第二批，將視疫苗後續撥補狀況開放。

屏東縣昨新增一例本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，小黃司機載客染疫，屏東縣府今起優先開放縣內計程車司機注射疫苗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨新增一例本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，小黃司機載客染疫，屏東縣府今起優先開放縣內計程車司機注射疫苗。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 計程車 疫苗

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