發揮客家節儉精神 美濃施打站疫苗多打41人

高雄市美濃區美濃國中大型接種站昨下午開36瓶AZ藥劑，總施打數高達401人，比原預計可施打人數360人多出41人，高雄市客委會主委楊瑞霞稱讚，醫療團隊落實客庄精神，讓每一滴疫苗藥劑都發揮作用。

客委會表示，美濃國中為旗美區大型接種站，昨下午總計401人接種AZ疫苗，長者施打率41.9%，較前一天提升10%，居服員施打率高達7成以上，現場指揮官秘書長楊明州及楊瑞霞，受市長陳其邁囑託，連日到美濃施打站進行整體場域動線規畫，傾聽現場醫療團隊與民眾需求。

楊瑞霞表示，特別感謝旗山醫院與民生醫院醫護人員，在不浪費原則下，原一瓶可施打10人，昨開36瓶AZ藥劑，總施打人數比原預計可施打人數多出41人，真正落實客家精神，節儉且精準，多疑劑疫苗可多一人接種，對市民也是多一分保障。