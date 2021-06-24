在地電台贈防疫物資 金門衛生局感謝撫慰人心

金門太武之春和金馬之聲廣播電台今天捐贈防疫物資給金門縣衛生局，由衛生局副局長李金治代表接受。李金治說，疫情期間很多日常生活休閒都無法舉辦，感謝電台撫慰民眾心靈。

去年新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情爆發之初，有感於額溫槍極度欠缺，太武之春兼金馬之聲電台董事長丁小東想盡辦法購得18支額溫槍，捐贈金門縣政府，解決燃眉之急；今天則是再捐贈5000片金門在地廠商製造的醫療用口罩，以及20箱礦泉水，對防疫再盡一分心力。

李金治表示，太武之春和金馬之聲陪伴地區民眾成長，是很重要的精神力量；疫情期間，尤其在3級警戒階段，很多日常生活休閒，民眾都無法參加，此時廣播電台扮演了撫慰人心的角色，是民眾心靈的出口，陪伴大家共同度過艱辛的防疫之路。

隨著疫苗陸續到位，衛生局7月將開辦大型社區接種站，李金治表示，衛生局會珍惜電台的愛心，有效運用防疫口罩和礦泉水，和民眾攜手一起做好防疫工作。

丁小東感謝衛生局工作人員2年來費神費力做好防疫工作，尤其從去年防疫開始，從碼頭到機場，到今年體育館的接種站，到處都看得到看到李金治等衛生局長官帶隊，十分辛苦，但也看到防疫工作漸入佳境，感謝衛生局上下為金門這塊土地付出那麼多的心血。他說，捐贈口罩和礦泉水，聊表自己的一點心意，希望大家都能運用得到。

衛生局回贈丁小東感謝狀，感謝太武之春和金馬之聲台樂善好施，慷慨解囊，與金門縣第一線醫護人員和防疫人員站在同一陣線，合力對抗疫情。