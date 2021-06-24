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美濃湖排水路整治2023年完工 防洪兼顧生態

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市水利局進行美濃湖排水整治工程。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局進行美濃湖排水整治工程。圖／高雄市水利局提供

美濃湖排水全長約2公里，上游銜接美濃湖水庫，但逢豪雨下游周邊經常淹水，市府水利局爭取3.9億整治排水路，並與地方溝通整治方式及工法，最後決定採用生態友善設計手法，全線預計2023年完工，兼顧排水整治與生態環境。

水利局表示，美濃湖排水全長約2公里，上游銜接美濃湖水庫，沿著湖畔設有單車步道，但排入美濃溪河道常有頂托現象，造成美濃湖下游排水逢豪雨周邊常有淹水情形。

水利局說，市府已爭取3.9億整治排水路，並邀請當地生態專家與團體座談，與地方溝通整治方式及工法，最後決定採用生態友善設計手法，進行排水整治並兼顧生態環境。

水利局指出，依計畫將由下游至上游整治美濃湖排水，今年1月已先啟動下游永安橋改建，抬升橋面及護岸改建，預計今年底完工。後續辦理「泰順橋及其上游護岸治理工程」整治美濃湖排水中上游長約1公里，原渠寬約16公尺拓寬至約24，從今年起分階段施工。

水利局強調，整治美濃湖排水將以「安全、生態、休憩」為設計目標，並保留兩側原生樹種及河川蜿蜒、急流、緩流的水域，可作為鳥、魚、蝦、烏龜等生物棲地，並採用生態緩坡，規畫水岸緩衝綠帶步道，可供民眾休憩。全線預計於2023年完工。

高雄市水利局進行美濃湖排水整治工程。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局進行美濃湖排水整治工程。圖／高雄市水利局提供

美濃 水庫

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