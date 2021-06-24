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加入高雄好家載外送平台 全聯「PXGo！小時達」今上線

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
全聯「PXGo!小時達」平台加入高市府推出的「高雄好家載」。圖／高雄市經發局提供
全聯「PXGo!小時達」平台加入高市府推出的「高雄好家載」。圖／高雄市經發局提供

高市府推「高雄好家載」外送平台，繼上周家樂福加入後，今天全聯福利中心也宣布加入「高雄好家載」並正式上線，將串連高雄13家門市，推出服務範圍3公里外送、滿399元免運優惠，最快1小時可送到家。

「高雄好家載」整合LINE、新創平台、餐飲業者、市場夜市計程車和機車快遞，近期陸續新增「超市賣場」加入。繼家樂福加入後，今全聯福利中心「PXGo!小時達」也加入「高雄好家載」並正式上線。

高雄市經發局長廖泰翔表示，全聯「PXGo!小時達」平台加入「高雄好家載」加上399元免運優惠，讓消費者在家動動手指就能把需要的生鮮食品、日用雜貨送到家。

此外，好家載上還有各式餐飲店家，只要訂購滿499元，選擇外送並以電子支付，市府就補助計程車外送車資85元，市場、夜市部分則為3公里內滿399就免運。

全聯表示，民眾除了下載「全聯線上購」APP外，現在只要打開LINE熱點「高雄好家載」專區，點擊「全聯小時達」訂購按鈕，即看到配合「PXGo!小時達」的13家門市資訊，即日起不僅推出3公里即可外送滿399元還享受免運優惠，最快1小時就可以將商品送到指定地點。

全聯指出，防疫期間「PXGo!小時達」採「無接觸送餐」，外送員將餐點放置適當地點後，將電聯或傳簡訊提醒消費者取餐，落實零接觸的原則。

經發局表示，打開LINE後點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區，包含名店美食餐飲、夜市特色小吃、超市生鮮蔬果和賣場百貨用品都有，在三級警戒下，兼具防疫與紓困。

LINE 夜市 計程車

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