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高雄戒治所設免費接見專線 收容少年淚訴悔不當初

中央社 / 高雄24日電

疫情嚴峻，國內矯正機關暫停開放接見收容人業務，高雄戒治所與中華電信攜手提供免費電話接見設備解思愁。有誤入歧途少年向家人淚訴交到損友吸毒，直到與家人分開才後悔。

新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）嚴峻，國內各矯正機關均暫停辦理一般接見業務，法務部矯正署高雄戒治所為維持收容人與家人親情互動及解決家屬接見不便困擾，設置3組行動電話接見設備，透過雲端即時畫面接見，另也商請中華電信高雄營運處提供5具防疫期間免費電話接見專線，方便收容人接見，強化家庭支持。

高雄戒治所指出，所方讓機關收容人及收容少年分批分流打電話回家。過程中有少觀所收容少年潸然落淚，向家人訴說自己因誤交損友吸毒，一直到現在無法跟爸媽見面才感到後悔，所有無法陪伴家人的遺憾深深刻畫在臉上。

另有一名收容人表示，感謝所方提供多種方便家屬的接見方式，在疫情期間無疑是一場及時雨，緩解了同學們擔憂的情緒。

戒治所長黃敬謀表示，受戒治人大多為經濟弱勢家庭，許多家屬手機無法連網使用行動接見功能，因此即時免費電話專線反而解決這個問題。接見服務除免去家屬舟車勞頓與感染風險外，更可讓收容人與家人維持親情聯繫。活動在疫情3級解封前，將持續提供所內收容人免費電話接見專線的服務。

疫情 吸毒 新冠肺炎

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