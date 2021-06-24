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計程車司機染疫 屏東枋山篩檢站24日下午啟用

中央社 / 屏東縣24日電

屏東枋山鄉一名63 歲的計程車司機載客感染新冠肺炎屏東縣政府為全力阻斷傳播鏈，今天下午1時啟動枋山社區篩檢站，篩檢對象為枋山鄉和隔鄰獅子鄉的鄉民。

縣長潘孟安表示，為全力阻斷新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病毒傳播鏈，下午1時啟動枋山社區篩檢站，除了針對確診計程車司機的傳播鏈外，也針對台北農產運銷公司群聚感染事件及有雙北旅遊史的民眾進行篩檢。

優先篩檢對象為：1、枋山鄉楓港村與善餘村村民。2、與確診者足跡有同時重疊的枋山鄉與獅子鄉鄉民。3、有疑似症狀的枋山鄉與獅子鄉鄉民。4、曾與北農各市場有接觸者的枋山鄉與獅子鄉鄉民。5、有雙北旅遊史的枋山鄉與獅子鄉鄉民。

縣府表示，篩檢民眾要帶健保卡、身分證、戴口罩、不要搭乘大眾運輸。其他地區的鄉親，如果有與確診者足跡同時間重疊者，請至14家責任醫院戶外篩檢站採檢，同時做好自我健康監測。

枋山鄉63歲計程車司機案14298昨天確診，縣府疫調，發現他搭載的一名乘客染疫，這名乘客的同居友人及孫子也染疫，而這對祖孫與從秘魯回國確診列為境外移入個案、正進行居家隔離的一對祖孫為鄰居。

由於案14298在確診前曾聚餐，且仍有搭載乘客，縣府界定為群聚感染，因此，進行社區篩檢，而同時，秘魯回國的祖孫是否感染的是最先發生在秘魯的Lambda變種病毒，縣府已將檢體送中央比對中。

新冠肺炎 屏東縣政府 計程車

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