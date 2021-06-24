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自己的蛋自己救！大雨巢漫蛋漂 保育類水雉急啣蛋保護

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
鳥松濕地的水雉媽媽看到蛋漂到水上，著急的不得了。圖／黃志煌提供
鳥松濕地的水雉媽媽看到蛋漂到水上，著急的不得了。圖／黃志煌提供

自己的蛋自己救！鳥友黃志煌在高雄鳥松濕地觀察水雉生態，因近日連番豪大雨，巢位裡的蛋漂到水上，水雉媽媽趕緊搶救，將蛋啣起移開，但最終保護失敗。雖然這次孵蛋尚未成功，水雉爸爸、媽媽仍需努力！

黃志煌說，鳥松濕地在李翠紅、陳軒彬等管理者與志工們的努力下，成功留下水雉蹤跡，最多還一次飛來5隻。水雉屬第二級珍貴稀有的保育類動物，因為飛的時候體態優雅輕盈，黑色細長尾羽飄逸，有「凌波仙子」的稱號。水雉喜歡棲息在菱角田、印度莕菜、荷蓮等浮葉性水生植物處，一般母鳥的體型比公鳥要大。

黃志煌觀察水雉在鳥松濕地築巢，先後在兩處產下4顆與3顆蛋，巢位就在印度莕菜上。這幾日高雄豪大雨不斷，水不平穩可能漫過巢位，6月20日下午近5點時，觀察到水雉有不尋常的舉動，原來有一顆蛋漂在水面載浮載沉，母水雉飛過來，努力用喙啣起蛋想要移到別的地方，但後來還是沒有成功。鳥友希望水雉爸爸、媽媽不要難過，繼續在濕地育雛。

水雉媽媽啣起漂在水上的蛋，另覓安置。圖／黃志煌提供
水雉媽媽啣起漂在水上的蛋，另覓安置。圖／黃志煌提供
水雉媽媽啣起漂在水上的蛋，另覓安置。圖／黃志煌提供
水雉媽媽啣起漂在水上的蛋，另覓安置。圖／黃志煌提供

水雉 濕地

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