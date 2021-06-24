自己的蛋自己救！大雨巢漫蛋漂 保育類水雉急啣蛋保護

自己的蛋自己救！鳥友黃志煌在高雄鳥松濕地觀察水雉生態，因近日連番豪大雨，巢位裡的蛋漂到水上，水雉媽媽趕緊搶救，將蛋啣起移開，但最終保護失敗。雖然這次孵蛋尚未成功，水雉爸爸、媽媽仍需努力！

黃志煌說，鳥松濕地在李翠紅、陳軒彬等管理者與志工們的努力下，成功留下水雉蹤跡，最多還一次飛來5隻。水雉屬第二級珍貴稀有的保育類動物，因為飛的時候體態優雅輕盈，黑色細長尾羽飄逸，有「凌波仙子」的稱號。水雉喜歡棲息在菱角田、印度莕菜、荷蓮等浮葉性水生植物處，一般母鳥的體型比公鳥要大。