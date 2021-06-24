屏東新增確診案與枋山鄉地緣關係 枋山篩檢站下午啟用

屏東縣23日新增1個本土確診個案，案14298住在枋山鄉63歲男子，是計程車司機，昨確診後，衛生局疫調發現疑出現群聚感染，曾被該案載送的男子與另2名同住家屬被匡列篩檢後確診，並發現台中市境外移入2名確診案，居家檢疫期間就住在隔壁，彼此有親戚關係，是否群聚感染，仍在擴大追查，由於此案與枋山鄉有地緣關係，屏東縣府今天下午1點在枋山設置社區篩檢站，全力阻斷病毒傳播鏈。

屏東縣長潘孟安說，料敵從寬，精準疫調，擴大匡列，更要設置篩檢站。

枋山鄉社區篩檢站，優先篩檢對象，枋山鄉楓港村、善餘村村民；與確診者足跡有同時重疊的枋山鄉、獅子鄉鄉民；有疑似症狀的枋山鄉、獅子鄉鄉民；曾與北農各市場有接觸者的枋山鄉、獅子鄉鄉民與雙北旅遊史之枋山鄉、獅子鄉鄉民，帶健保卡、身分證、戴口罩、勿搭乘大眾運輸。

屏東縣政府提醒，其他地區的鄉親，若有與確診者足跡同時間重疊者，請到14家責任醫院戶外篩檢站採檢，同時做好自我健康監測。