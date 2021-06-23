快訊

為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

卡了3個月！長賜輪船東與蘇伊士運管局達成初步賠償協議

一家7口擠鐵皮屋 高市社會局助單親媽領紓困津貼

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市大社區40歲陳姓單親媽媽靠打零工獨力扶養家中6名孩子，一家睡在資源回收廠旁鐵皮屋，社會局協助爭取低收紓困補助。圖／高雄市社會局提供
高雄市大社區40歲陳姓單親媽媽靠打零工獨力扶養家中6名孩子，一家睡在資源回收廠旁鐵皮屋，社會局協助爭取低收紓困補助。圖／高雄市社會局提供

高雄市大社區40歲陳姓單親媽媽靠打零工獨力扶養家中6名孩子，一家睡在資源回收廠旁鐵皮屋，領有低收入戶二級津貼，疫情期間收入驟減，高雄市社會局轉介安心上工計畫、協助申請紓困補助。

社會局表示，陳姓媽媽小孩年齡介於6歲到14歲之間，其中4位低於12歲，孩子們很貼心，有時會幫忙照顧弟妹、打掃家裡，陳姓媽媽平常以家庭代工及低收入戶津貼養家，疫情期間社會局協助轉介安心上工計畫，但因小朋友進行遠距教學全部在家上課，為照顧孩子們，決定暫停工作。

大社區公所社會課表示，陳女一家所住的資源回收廠為陳女親戚提供，固定由社會局提供每個月低收入戶津貼近3萬、家扶3500元、每個月領物資、實物銀行物資箱等，因陳女一家目前全擠在鐵皮屋內，同睡一張床，區公所將協助找社工評估，爭取經濟住宅津貼，並找慈善團體、里長共同幫助這個家庭。

社會局目前統一提供低收入戶兒少生活補助三個月每人各1500元，本月15日起再發放12歲以下每人1萬元孩童家庭防疫補貼，也鼓勵陳女參與「兒少未來教育及發展帳戶方案」，由家長每月幫孩子存一點錢，政府以一比一相對提撥同數額存款，讓孩子成年時能有第一桶金，逐步跳脫貧窮循環。

低收入戶 疫情

延伸閱讀

沒收入又領不到紓困貸款 她單親帶2子快崩潰：一天只吃一餐

台北車站8名街友確診 北市急匡列接觸者安排隔離

大雨中台中清水半夜鐵皮屋大火 燒毀廚具

「爸媽一起出門回來已是朋友」　錢人豪宣布離婚開啟單親老爸日記　

相關新聞

高市議員轟侯友宜是「豬隊友」 員工家人確診4天無人理

高雄市今天暴增9例確診個案，指標個案分別指向新北淡水與恩主公醫院，市長陳其邁暗批新北市疫調不實，未嚴格匡列相關人士。民進...

一家7口擠鐵皮屋 高市社會局助單親媽領紓困津貼

高雄市大社區40歲陳姓單親媽媽靠打零工獨力扶養家中6名孩子，一家睡在資源回收廠旁鐵皮屋，領有低收入戶二級津貼，疫情期間收...

男台北就醫返澎拒篩檢 縣府出招祭重罰住家加設巡邏箱

澎湖馬公市陳姓男子今搭機返抵澎湖，拒絕配合機場快篩，縣府官員苦勸陳男配合仍遭拒，依違反傳染病防治法，開罰1萬5000元，...

肉燥飯冠亞軍也加入 「雄夯宅美食」外帶餐點享優惠

因疫情導致餐飲業業績下滑，高雄市政府觀光局攜手80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」推出「雄夯宅美食」外帶餐點。圓山、...

「屏東囝仔」網路號召挺醫護捐零用錢 買1千個護目鏡

屏東縣一群「屏東囝仔」在網路號召發起不留姓、不留名的匿名捐贈，今天請民主進步黨屏東縣黨部主委許展維媒介並代替眾多學子、家...

疫苗施打 屏東自製貼心利器「長輩不動醫護移動」

屏東疫苗施打進入第8天，屏東縣府秉持「貼心模式」，潮州鎮的速打站，為了順利為長輩問診與施打疫苗，就地取材學校椅子，加裝輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。