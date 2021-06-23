一家7口擠鐵皮屋 高市社會局助單親媽領紓困津貼

高雄市大社區40歲陳姓單親媽媽靠打零工獨力扶養家中6名孩子，一家睡在資源回收廠旁鐵皮屋，領有低收入戶二級津貼，疫情期間收入驟減，高雄市社會局轉介安心上工計畫、協助申請紓困補助。

社會局表示，陳姓媽媽小孩年齡介於6歲到14歲之間，其中4位低於12歲，孩子們很貼心，有時會幫忙照顧弟妹、打掃家裡，陳姓媽媽平常以家庭代工及低收入戶津貼養家，疫情期間社會局協助轉介安心上工計畫，但因小朋友進行遠距教學全部在家上課，為照顧孩子們，決定暫停工作。

大社區公所社會課表示，陳女一家所住的資源回收廠為陳女親戚提供，固定由社會局提供每個月低收入戶津貼近3萬、家扶3500元、每個月領物資、實物銀行物資箱等，因陳女一家目前全擠在鐵皮屋內，同睡一張床，區公所將協助找社工評估，爭取經濟住宅津貼，並找慈善團體、里長共同幫助這個家庭。

社會局目前統一提供低收入戶兒少生活補助三個月每人各1500元，本月15日起再發放12歲以下每人1萬元孩童家庭防疫補貼，也鼓勵陳女參與「兒少未來教育及發展帳戶方案」，由家長每月幫孩子存一點錢，政府以一比一相對提撥同數額存款，讓孩子成年時能有第一桶金，逐步跳脫貧窮循環。