高市這張防疫安心診所標章 醫護都完成接種才能張貼
高雄市醫師公會為提供民眾安全的就醫環境，製作「疫苗接種百分百防疫安心診所」標章，只要診所內醫事人員百分之百完成疫苗接種就能張貼，讓民眾看診更加安心。
高市至今約99%有執業登記的醫師與醫事人員至少接種一劑疫苗，建立起就醫環境的基礎防線，接續將開放近 200家診所投入疫苗接種，高雄市醫師公會表示，只要醫事人員百分之百完成接種的診所就可張貼標章作為識別。
這項標章由醫師公會理事長聰宏指示製作，宣告「高雄基層醫界, we are ready」。賴表示，公會將與高雄市衛生局攜手，逐步開放近200間診所提供民眾接種新冠肺炎疫苗，讓民眾在100%安心防疫的看診環境，由親切熟悉的診所醫護接種。
高市醫師公會表示，由於疫苗施打有剩餘量分配與觀察區安全距離等要求，目前先由衛生局遴選出27間診所在這周試辦，替75歲以上長者接種，之後擴大更多診所參與，提供便捷且綿密的社區醫療防疫力量。
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