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屏東疫苗施打率枋寮以南與原鄉偏低 各施打站延長到25日

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今宣布，下修長者施打年齡，24日起73歲、原住民63歲以上長者都可以施打疫苗，請符合資格的民眾盡快前往各注射站施打疫苗，也要求各鄉鎮市公所善盡通知責任，努力提高疫苗覆蓋率，控制疫情才能早日解封。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今宣布，下修長者施打年齡，24日起73歲、原住民63歲以上長者都可以施打疫苗，請符合資格的民眾盡快前往各注射站施打疫苗，也要求各鄉鎮市公所善盡通知責任，努力提高疫苗覆蓋率，控制疫情才能早日解封。圖／屏東縣府提供

受氣候不穩等因素影響，屏東縣的疫苗施打率降低趨勢，屏東縣長潘孟安說，原鄉、枋寮以南的長者施打疫苗比率偏低，要求鄉鎮公所請村里長、村里幹事加強通知。潘也說，疫苗施打率偏低，不受疫苗優劣與否，疫苗打到身體內就是最好疫苗。

屏東縣府今宣布，下修長者施打年齡，24日起73歲、原住民63歲以上長者都可以施打疫苗，各地施打站延長到6月25日，請符合資格的民眾盡快前往各注射站施打疫苗，同時也要求各鄉鎮市公所善盡通知責任，努力提高疫苗覆蓋率，控制疫情才能早日解封。

屏東縣統計縣內80歲以上長者的疫苗接種率，接種率較高的鄉鎮，包括麟洛鄉、九如鄉及屏東市，有5至6成的施打率，反之接種率較低的鄉鎮，原住民鄉的來義、春日、三地門施打率均低於平均值甚多，琉球鄉施打率僅28%，車城鄉及滿州鄉都不到40%，枋寮鄉80到84歲的長者施打率僅16%。

屏東縣府指出，在各注射站與速打站觀察，盡責的村里長會到現場關心村里民是否有如期前往，或幫忙招呼協助施打，讓民眾感覺貼心。但也有態度較消極者，長者施打率就有偏低的現象。潘孟安說，枋寮以南、原鄉及離島施打疫苗比例偏低，希望各村里長或村里幹事務必努力通知，讓民眾盡快接種提升群體免疫力。

潘孟安說，國內啟動大量施打後，屏東第一批獲撥AZ疫苗2萬9000劑，在6月20日全數接種完畢；6月17日第二批AZ疫苗1萬6400劑，至今施打6013劑，還剩1萬0387劑。屏東獲撥3500劑莫德納疫苗，現已施打2190劑，還剩1310劑，依據中央流行疫情指揮中心公告開放1到3類及孕婦接種。下波莫德納疫苗配發時間及數量，中央尚未公告。

AZ疫苗 屏東縣 潘孟安

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