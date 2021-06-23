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綠蠵龜產卵期小琉球遭油污染 保育志工協助除油

中央社 / 屏東縣23日電

台灣中油公司在高雄大林外海的油管破裂，漏出的原油污染屏東小琉球岸際和海域，小琉球是綠蠵龜的天堂，目前正值綠蠵龜產卵期，當地保育團體今天出動志工協助除油。

台灣中油公司21日晚上在高雄大林外海的油管破裂，原油隨著海流漂流，屏東小琉球的岸際、漁港及海域都受到油污污染，中油今天持續油污的清除。

小琉球是台灣目前綠蠵龜聚集最多的地區，約有100多隻綠蠵龜在小琉球海域出沒覓食，成為小琉球每到假日萬人登島的重要觀光資源。

目前正值綠蠵龜產卵季節，綠蠵龜經常上岸產卵的中澳沙灘、威尼斯沙灘及肚仔坪沙灘，在每年5月至10月，縣府都列為保護區進行宵禁，保護綠蠵龜晚上產卵時不被干擾。

這次中油的油污污染事件，中澳沙灘及威尼斯沙灘都受到油污的污染，由於正值綠蠵龜產卵期，今天小琉球在地保育團體的志工，自發性緊急協助除油，除了使用吸油棉，並帶苔蘚材質的疏水性生物油類黏結劑，希望能加速清理油污速度。

海生館獸醫李宗賢表示，小琉球主要是綠蠵龜的覓食區，食物主要是以潮間帶的藻類及生物為主，綠蠵龜的習性是覓食區和產卵區不在同一地方，這2、3年到小琉球上岸產卵的綠蠵龜數量極少，油污對綠蠵龜上岸產卵影響較不大。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，綠蠵龜有自主性，不適合作為棲地的海域，牠會避開，縣府今天已經委由中山大學團隊進行潮間帶生物遭油污污染的調查、監控和評估。

縣府已要求中油公司迅速清理油污，並將協助居民向中油求償環境損失。

小琉球 綠蠵龜 中油

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